選前黃金周末腳踏車繞行選區　曾玟學宣布捐出選票補助款

▲曾玟學宣布將選票補助款將全數捐出，提供毒品防治之用，並利用選前周末2天，進行「治癒苗栗，破風前行」環山線反毒單車騎行活動。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣第二選區(山線)立法委員候選人曾玟學，今天(2日)召開記者會宣布，將全數捐出本次立委選舉的選票補助款，提供反毒防治及教育關懷之團體及相關機構使用，選前黃金週末1/6、7兩天，將以自行車繞行苗栗第二選區，全程約150公里。

無黨籍的曾玟學近期選戰主攻對手國民黨籍邱鎮軍牽扯賭博、毒品案件，曾玟學表示，這幾週揭露對手涉毒電子遊藝場的過程中，接到許多令人心碎的電話，不斷有支持者表示，其家人或親友因為毒品而家庭破碎或人生崩壞的故事。曾玟學認為苗栗的毒品問題確實嚴重，希望以實際行動為毒品防制以及陷入毒癮的朋友盡一份心力。

曾玟學承諾，將全數捐出本次立委選舉之選票補助款，提供反毒防治及教育關懷之團體及相關機構使用，總金額預估至少超過200萬元，防止苗栗人遭受更多毒品危害。

曾玟學也表示，回想第一次參與公職選舉，就曾以腳踏車追著垃圾車，將計畫在選前黃金週末1/6、7兩天，以自行車環繞苗栗第二選區，完成約150公里自行車程。曾玟學說，苗栗山線的地形複雜，有許多高低起伏，這次以自行車繞行選區，並不是一件容易的事，但就跟本次的立委選戰一樣，他有信心跨過重重困難，帶大家看到苗栗山線之美，也向鄉親們宣示反毒及必勝的決心。

曾玟學將腳踏車騎行選區的主軸訂為「治癒苗栗，破風前行」，整趟自行車之旅將全程直播，也會在各個休息點與支持者們互動，詳細路線及休息站點將會於近日公布。