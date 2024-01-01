陪三重跨年！賴清德挺李坤城拱心宮參拜　蔡明堂邀鄉親元旦升旗

▲李坤城邀賴清德同台相挺，展現大團結氣勢。（圖／翻攝李坤成臉書）

記者楊喬詅／綜合報導

2024選戰倒數12天，各區立委候選人紛紛上緊發條造勢。新北第3選區（三重區103個里）民進黨候選人李坤城31日邀請賴清德站台相挺，並收到象徵「包中」、「凍蒜」的粽子與蔥，力拼守住三重選票。對手蔡明堂則於1月1日邀請鄉親一同參加元旦升旗，眾人齊搖國旗的畫面相當壯觀。

▲李坤城與賴清德前往新北拱心宮參拜。（圖／翻攝李坤成臉書）

民進黨總統候選人賴清德31日與立委候選人李坤城至新北拱心宮參香祈福，也提早陪三重鄉親跨年，拜託鄉親團結支持李坤城，力拼國會門票。巷弄內瞬間被許多熱情鄉親擠滿，揮舞選舉旗為候選人加油打氣。拱心宮主委也贈送李坤城粽子與蔥，祝福其「包中」、「凍蒜」。

▲▼賴清德、李坤城收到粽子、蔥。（圖／翻攝李坤成臉書）

李坤城後續也在臉書感謝總統府秘書長林佳龍、卓榮泰前主席及綠營議員團結相挺，展現團結顧三重的氣勢，他在文中表示，自己每次堅持正面選舉，也堅持清廉選舉，不去分化、撕裂三重，更不會抹黑造謠，期望能得到鄉親支持。

國民黨候選人蔡明堂則在元旦當天邀請鄉親們一同參加升旗典禮，和三重民眾一同揮舞國旗慶祝新年，他也祝福三重鄉親們能過得更平安更幸福，並期待1月13日團結進入國會，期盼得到民眾相挺。

▲▼蔡明堂年末行程滿滿，力拼三重選票。（圖／翻攝蔡明堂臉書）

同時蔡明堂也在臉書分享了新北拱心宮謁祖進香回鑾、跨年活動「兒童PLAY童心不累 」的活動照片，以及里長對其政績的肯定，列舉出多年來為三重地區爭取的成果，包括重陽地下停車場的興建，仁義大排、五常郵局等。選戰進入尾聲，2位候選人皆勤跑行程，積極抓緊選民的心，期望能為選戰帶來好結果。