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高雄環狀輕軌「成圓」今試營運　李柏毅：進一步爭取捷運紫線

▲2024年新年第一天，高雄市環狀輕軌試營運開跑，總統蔡英文總統、高雄市長陳其邁、監察院長陳菊等人，偕同多位立委與議員出席啟航典禮。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲2024新年第一天，高雄市環狀輕軌「成圓」試營運開跑。（圖／記者陳弘修翻攝）

 記者陳弘修／綜合報導

2024新年第一天，高雄市環狀輕軌試營運開跑，總統蔡英文總統、高雄市長陳其邁、監察院長陳菊等人，偕同多位立委與議員出席啟航典禮，向全國國人宣示高雄大眾交通路網新的里程碑。總統蔡英文表示，這是高雄軌道建設新里程碑，輕軌「成圓」，大眾運輸逐步完善，高雄更便捷。

民進黨左營楠梓區立委候選人李柏毅也表示，高雄能擁有這麼一條具有特色的環狀捷運線，關鍵是前文化局長史哲將路線拉進亞灣區、跨越愛河、進入駁二，並且爭取優先進行該段工程，才成就今日駁二特區的勝景。

李柏毅指出，輕軌於102年6月動工，至今已過去10個年頭，過程中曾因韓國瑜宣布停工兩年，嚴重影響路網成形的進度，還好陳其邁市長上任後復工並加速進行，才能趕在輕軌建設十周年的今天順利成圓，顯示選對的人、走對的路的重要。

▲2024年新年第一天，高雄市環狀輕軌試營運開跑，總統蔡英文總統、高雄市長陳其邁、監察院長陳菊等人，偕同多位立委與議員出席啟航典禮。（圖／記者陳弘修翻攝）

李柏毅回憶，自己擔任前高雄市長陳菊辦公室主任時，地方建設頻頻受到前總統馬英九中央政府阻撓，還有人企圖改變輕軌路線，當年自己和局長李正斌以專業與經驗說服團隊，才守下這條捷運線，輕軌才能在2024年元旦順利成圓。

李柏毅強調，爭取高運量捷運線困難重重，需要仰賴中央地方政府相互配合，重大建設才得以順利完成，未來自己進入國會後，將全力推動捷運紫線，銜接黃線高雄醫學院，沿路經過左營高雄榮總、左營高鐵站，進入楠梓右昌地區、高雄大學地區、接到橋頭科學園區，串起左營楠梓的7所大專院校、3所醫學中心與3處產業園區，完善北高雄大眾運輸路網。

▲2024年新年第一天，高雄市環狀輕軌試營運開跑，總統蔡英文總統、高雄市長陳其邁、監察院長陳菊等人，偕同多位立委與議員出席啟航典禮。（圖／記者陳弘修翻攝）

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