圖／柯文哲啟動車掃　剛酸侯友宜拆防彈玻璃⋯中途也因1理由降下

▲民眾黨總統候選人柯文哲於新莊車掃，受到支持者熱情歡迎；除此之外，原本出發前批評侯友宜降下防彈玻璃的動作，但隨後也因玻璃反光嚴重而降下。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／新北報導

2024總統大選倒數11天，民眾黨總統候選人柯文哲2日啟動車掃行程；由於國民黨總統候選人侯友宜日前於中南部車掃時，為貼近民眾而將防彈玻璃拆下，柯文哲出發前先酸「要尊重專業」，但只見柯文哲車掃到一半也突然下車，調整車上站位與降下一半的防彈玻璃，事後表示自己詢問過專業，因為反光太嚴重才降下。

柯文哲2日上午於新莊競總舉辦車掃記者會，被問到侯友宜日前在中南部車掃時，特別將防彈玻璃拆一半，是不是想拉近民眾距離？柯文哲當時表示，其實要建立一種尊重專業的政治文化。

柯文哲提及，如果國安團隊基於職責，覺得應該要怎麼做，「從這個小動作就知道，什麼樣的人會去政治干擾一個政府正常運作，很清楚。我是不喜歡，我有我的想法，但我覺得我們建立一種尊重專業，要相信文官制度。」

▲柯文哲於車掃車隊出發前，維持正常高度的防彈玻璃。（圖／記者林敬旻攝）

隨後，柯文哲也在新北市議員陳世軒陪同下進行車掃，諸多路口有拿著旗子揮舞的志工與支持者，幫忙柯文哲喊加油、凍蒜等，但或許是路線安排或上班時間，所以場面並不算太熱絡。值得一提的是，當柯文哲車隊經過國民黨新莊區立委候選人蔣欣璋的競總時，蔣欣璋特別率一群團隊成員到外面幫喊「柯文哲加油」。

根據柯營安排，原本預計在陳世軒服務處讓媒體下車，但柯文哲卻突然在其中一路段下車，路口的一些年輕支持者也抓緊時間，湧上與柯文哲拍照。據了解，柯文哲之所以會下車，是為了重新調整墊高木箱，但也突然將防彈玻璃降下一半，引發諸多媒體好奇。

對此，媒體於車掃中途再度詢問柯文哲，降下防彈玻璃的原因為何？而柯文哲則說，「問過專業了，玻璃反光太厲害了。」