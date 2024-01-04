國三生死亡曝校安漏洞！教團呼籲：增置專責校安人員

▲國三生遭同學攻擊致死，教團呼籲政府，增置專責校安人員，尊重教師輔導管教專業。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新北市國三生遭同學攻擊致死震驚全台。包括台北市學校教育產業工會等教師與家長團體，今（4日）到教育部遞交陳情書，呼籲政府應嚴謹且全面檢視現行校園安全網、教師輔導與管教學生辦法注意事項等相關法條，並補牢校園安全防護網，增置專責校安人員，也要尊重教師輔導管教的專業。

新北市國中學生在校園遭受保護管束學生攻擊不治，事件震驚全台。教育部今天召開校安精進方案規劃會議，邀請家長團體、教師團體等單位商討如何具體落實各界建議與相關方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

包括北市學校教育產業工會、新北市中等教育教師職業工會、國教行動聯盟、全國軍公教警消權益保護協會、高雄市家長聯盟等單位，今早到教育部前召開記者會，並遞交陳情書，呼籲教育部補牢校園安全防護網，並增置專責校安人員。

台北教育工會理事長李惠蘭指出，新北國三生遭同學攻擊致死案件，失去一位導師眼中「具責任感、認真學習的好青年」。為了不讓憾事持續發生，行政、司法與教育部門應嚴謹且全面檢視現行校園安全網、教師輔導與管教學生辦法注意事項、教師法、少年事件處理法等相關法條。

李惠蘭進一步表示，面對高關懷學生轉銜輔導機制需要完善，中途學校中介普通學校輔導評估與資源協助機制更需要強化，輔導機制與專業輔導人員陪伴應延伸至高關懷學生進入普通學校，入校的緩衝適應機制要完善，等待評估學生身心穩定能適應學習，才能結束輔導機制，同時轉出學校也要坦承告知、信任與溝通。

面對目前教師管教空間遭限縮，李惠蘭建議，教育部應該鬆綁現有教師管教學生辦法，還給教師彈性自主管教空間，避免教師動輒得咎。同時增加專責校安人員，和學校教師、行政密切合作，讓教師專心回歸教學工作。