檢討國三生之死　全教總籲修《兒少法》強化家長管教責任　

▲全教總舉行記者會，呼籲修法加強家長管教責任。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國三生遭砍殺命喪校園，校園安全持續引發關注。全國教師工會總聯合會今（4日）舉行記者會指出，案發第一時間，教育部、新北市教育局把責任甩鍋給學校及教師，無視不斷被限縮的校園管教權。全教總建議修正《兒童及少年福利與權益保障法》課予家長管教義務，違反可處最高1.5萬罰鍰或接受最多50小時的親職教育輔導。

全教總理事長侯俊良指出，不幸的校園悲劇有複雜成因，教育部與地方政府第一時間卻將問題甩鍋給第一線教育人員，包括教育部長潘文忠對外發言、新北市教育局的回應，都要求學校善盡通報、加強高關懷學生輔導等，只看到在檢討、苛責現場教師。他並批評教育部，因為個案、少數不適任教師而修《教師法》，不斷限縮校園管教權，導致老師動輒得咎，想管又不敢管。

[廣告]請繼續往下閱讀...

侯俊良指出，目前學校教育已承載過多責任，建議修正《兒童及少年福利與權益保障法》，針對學校難以管教的學生，修法課予家長管教義務，並要求配合學校依法輔導管教措施，若父母不配合則處3000元至1.5萬元罰鍰，或是強制接受4小時至50小時的親職教育輔導。

與會的立委王鴻薇表示，國三生之死，全台悲痛，也揭露校園安全問題，雖然現在是立院休會時間，但法律該補強就補強，不要「今天公祭，明天忘記」，讓國三生白白犧牲，支持全教總提出兒少法修法方向。

王鴻薇並指出，現行《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》不斷限縮學校對學生書包、行李的搜查權，即便很多老師都知道，學生書包裡有蝴蝶刀、甩棍、電擊棒，甚至電子煙、毒品等違禁品，礙於規定，不敢管也不敢搜，呼籲教育部立即修訂辦法，在兼顧學生身體自主權的前提下，適度鬆綁校園搜查權。