趙少康辯論會壓倒性獲勝　學者：蕭美琴太保守、吳欣盈應對力不足

▲國民黨副總統候選人趙少康參與電視辯論會。（圖／公視）



記者詹宜庭／台北報導

對於副總統電視辯論會，世新大學傳播博士學程教授游梓翔表示，總統辯論三人表現在伯仲之間，但最先登台的民進黨副總統候選人蕭美琴表現不如預期，在策略上過於保守，內容鮮少個人特色；民眾黨副總統候選人吳欣盈應對能力不足，發言使用刻意設計的國台語夾雜更是敗筆，不流暢的讀稿引發的注意和尷尬，讓人很難忽略；而國民黨副總統候選人趙少康則充分展現個人風格，提出的議題都讓人印象深刻，可謂壓倒性獲勝。

游梓翔昨日在臉書發文指出，因為三人都不是「沒有聲音的人」，也因為這是三組候選人同台的最後壓軸，這些都讓元旦下午的副手辯論受到比過去更高的關注。他說，選民預期個人風格強烈的三人，能發揮更強的互補與加分效果，於是對這場副手頗為期待。

游梓翔表示，看完後，這場辯論在「可看性」上果然不輸兩天前的總統辯論，但結果卻很不同。總統辯論三人表現在伯仲之間，但這場副手辯論卻像是三個不同量級選手，被放在同一個拳擊場上。重量級的辯論好手趙少康，揮灑自如，讓策略保守的蕭美琴變成了輕量級，而螺絲不斷的吳欣盈則像是羽量級，非常明顯地，趙少康獲得「壓倒性勝利」。

游梓翔指出，最先登台的蕭美琴原本深受期待，但是表現不如預期，她在策略上過於保守，內容鮮少個人特色，立場上言必稱「蔡賴」且大幅讀稿，這讓她的發言不太能展現自信，且風格偏冷，讀稿還幾度出現卡頓，唯一算得上個人特色的，是她對美台關係的強力辯護，和「理念相近國家」合作不斷在講稿中出現，但照本宣科、缺乏記憶點，讓蕭美琴看來更像是蔡賴的發言人。

至於第二位登台的吳欣盈，游梓翔批評，吳依賴講稿的情況更為嚴重，有時甚至拿預備講稿硬湊，出現文不對題的狀況，給人的印象是除了在她擅長的財經和數位領域，她的應對能力不足，發言使用刻意設計的國台語夾雜更是敗筆，效果還不如乾脆國英夾雜更為自然，她說希望對手別把她當「空氣」，但其實辯論中她的不流暢的讀稿引發的注意和尷尬，讓人很難忽略，得不斷為她捏把冷汗。

游梓翔表示，最後登台的趙少康則充分展現個人風格，包括提及家中長輩遭遇，駁斥會親中賣台，還在辯論中當場辭去中廣董事長，並宣示未來不領薪水、不住官邸，要將官邸充作社會住宅等。他也時而拋出具話題性的政策論述，如戰鬥部隊加薪兩萬，還在九二共識上提出「點不同的餐也可以有吃飯共識」、不切斷兩岸是台灣的「保命符」等說法，這些都讓人印象深刻，可謂壓倒性獲勝。

此外，游梓翔也透露，趙少康面對對手質疑「副總統當總統做」時的回應也直接明確，說他不過是為選舉全力以赴，做出貢獻，並稱「侯友宜就是老大」。他認為，或許是因為忌憚趙少康的辯才，所以蕭美琴來了一句「這不是戰情室」，但其實脫離講稿答覆問題，本來就是參與辯論的基本要求，和是不是「戰情室」無關。

游梓翔強調，這場副手辯論呈現的還是選戰的基本選擇，認為現狀像蕭美琴說得那樣美好，例如覺得「賴清德不是風險來源」、「台灣不缺電」和「你沒有吃到萊豬」說得對的人就投綠；認為答案相反，希望綠下台反省的人，則必須從藍白中選擇更有能力達成政黨輪替目標的那一組。