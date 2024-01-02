aespa要來了！　年終尾牙報復性回流

▲佳世達集團將在南港展覽館舉辦大型尾牙，並邀請南韓人氣女團aespa表演，已有不少粉絲問，「是否能買票進場？」（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT



2023年末，百業走出疫情谷底迎復甦，年終尾牙活動也報復性回流。CTWANT記者調查，南港展覽館變身「大型尾牙館」，檔期大爆滿，12月及1月接滿50場，千桌以上萬人尾牙就有6場；雲品國際承接的尾牙桌數是往年的近一倍；海霸王訂席也已9成滿，「詢問電話接不完」。業者一致有感，企業幾乎是「手刀」預約，好日子早就一搶而空。

根據yes123求職網調查，今年有88.4%的企業「有計畫」舉辦尾牙，比例高於去年的74.8%，更創下11年來新高；另有33.9%的企業表示，尾牙預算將比去年「增加」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

企業紛紛復辦大型尾牙，讓南港展覽館在12月到1月間，變成「南港尾牙館」。11月14日王品集團開第一槍，斥資上億元包下南港展覽館一館2個樓層席開1,100桌舉辦萬人尾牙；1月起有信義房屋、技嘉集團，6日富邦集團接棒，席開1,500桌；10日起換廣達、和碩、佳世達、緯創、金寶、國產、英業達等大廠連環登場，不是百桌就是千桌起跳。其中最引人矚目的是佳世達請到韓國知名女團aespa、國產邀動力火車、英業達請到伍佰助陣，為今年尾牙季帶來最高潮。

「尾牙市場報復性回溫，今年申請南港展覽館場地辦尾牙的場數超過50場，比疫情前多出1成，較去年甚至成長6成以上，也帶動場租收入成長3成。」南港展覽館副主任陳仟佩告訴CTWANT記者，大型尾牙如同演場會規格，進退場可能就要4天，所以到明年過年前都已滿檔。其中像是南港一館4樓是無柱場地，可容納1400桌，約1.4萬人，特別受到大型集團喜愛。

▲王品集團上月14日風光包下南港展覽館一館2個樓層，高規舉辦萬人尾牙，並發出歷來最高千萬元摸彩獎金犒賞員工，據王品說法，整場活動斥資上億元。（圖／CTWANT提供）

若以常見集團大型尾牙場地南港展覽館一館4樓，舉辦1000桌、1萬人的規模計算尾牙創造的產值。活動加上進退場2天計算場租，約400萬元；外燴若每桌以1.5萬元計算，1000桌就要1,500萬元；根據活動公司表示，尾牙活動執行費通常會以每人頭1,000~1,500元計算，若每人1,000元估就要1,000萬元。在南港展覽館一館4樓舉辦萬人尾牙，就要花上近3,000萬元，這還不包含請知名藝人的演出費和抽獎獎項。

雲品國際旗下宴會平台「君品Collection」，委託經營與直營宴會場館共9處，總桌數900桌，另可配合客戶至展覽館等場地提供外燴服務。雲品國際總經理丁原偉就說，早在9月中就開始接單與佈局人力需求，目前接單量能已達9成5，其中1月的週五及假日最滿，累計超過1.2萬桌，比去年成長近一倍，更優於疫情前，期待加上春酒檔期，銷量能突破1.5萬桌。

「君品Collection」尾牙每桌平均價格落在11,990至26,800元不等。丁原偉觀察分析，訂席企業以中大型為主，今年承攬的大型尾牙有3場是超過千桌的萬人尾牙，另有8家超過500桌，產業多以科技與金控公司為主。

丁原偉也發現，或許因為疫情停辦多年，今年企業尾牙多擴大舉辦，預算增加15%~20%、桌數也增加10%，呈現價量齊揚，為了搶到滿意的場地，從詢問到敲定日期的速度也加快。

▲雲品國際總經理丁原偉表示，旗下9家經營的宴會場館及外燴接單，今年尾牙共拿下1.2萬桌的總訂席量。圖為頤品大飯店新莊館宴會場地。（圖／CTWANT提供）

海霸王總經理李慧珊也有感今年接單速度明顯比疫情前快，「幾乎天天詢問電話接不完，訂席較去年成長2成，與前年相比成長了1倍。」海霸王全台共6館，五、六、日訂桌幾近9成滿，不少產業已在詢問明年2、3月的春酒。

海霸王向來主打大氣澎湃、超高CP值，尾牙春酒價格落在6,888~12,800元。李慧珊分析客群以營造業、印刷業...等傳產居多，一次大約訂10~15桌左右。她也發現，近年微型尾牙1、2桌的訂席增加，雖然桌數不多，但相對更傾向高單價的桌席。

去年台北漢來飯店新開幕加入營運，漢來美食也進攻北部尾牙市場。漢來美食行銷企劃部副總吳若寧表示，台北漢來飯店有非常大又漂亮的宴會廳，幾乎看過的企業都馬上下訂；高雄尾牙訂單已恢復疫前高峰、且規模逾百桌的大型尾牙訂單數也高於疫前。「目前台北、高雄漢來飯店的3個宴會廳就已接訂9,500桌，百桌大場約有30場、比去年約增35%，明顯感受到商機滾滾。」

近年企業尾牙不限於吃桌菜，旗下擁有多家Buffet﻿餐廳的饗賓集團，副總王禹軒就表示，自助式尾牙聚餐模式近年逐漸成長，與去年相比至少增加3~4成。12月起，饗饗、旭集百人以上的大型訂位，一週至少一場；饗食天堂因近期舉辦12人同行1人免費活動，每月都有8~10場50人以上尾牙聚會，整體營收較疫情前成長37%。

▲過年後還有一波春酒商機，台北福華大飯店優惠持續中，凡於1月15日前付訂春酒專案，再享台啤600ml每桌2瓶。（圖／CTWANT提供）

饗賓集團今年7月全新開幕、位於台北101大樓86樓的頂級Buffet﻿「饗A Joy」，每人晚餐要價3880元加1成服務費，也搭上這波尾牙商機，「農曆年前以公司行號訂位的有近百組，推估都是公司尾牙或年末聚餐。」王禹軒觀察，多是金融與科技業客戶居多，也有企業舉辦跨國年會招待高級貴賓與國外客戶，這類高價品牌餐廳最受企業愛戴，常被視為慰勞同仁辛勞的首選。

整體而言，王禹軒認為今年尾牙商機很踴躍，訂席的人數也更多，「去年同一時間還有染疫要隔離的問題，訂位人數多落在10~20人，今年平均20~30人的訂位居多，甚至不乏80、百人以上包場，熱度明顯有差！」

延伸閱讀

▸ 尾牙啖商機2／活動產業「case接不完」 猛男日薪3萬起、一季可存百萬

▸ 小噗噗送暖1／瑪麗收工有專車接送 抱緊緊取暖穿情侶鞋放閃

▸ 獨家／吳東諺平安夜領錢快閃近旅館 白家綺姓名刺青曬愛「回敬傻勁」