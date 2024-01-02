　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本輪島市震後「像被導彈炸」　只有3輛水車能滅火…消防揭原因

日本元旦強震！輪島市「像被導彈轟炸」陷火海　「只有3輛水車」能滅火…消防揭原因

▲石川縣輪島市一處地區陷入火海。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

日本「令和6年能登半島地震」災情持續擴大，最新空拍照顯示，震央石川縣的輪島市一處地區陷入滔天火海，且因當地多為木造古屋，傳出火勢被撲滅後不斷復燃，更危急的是，由於大量道路中斷難以行駛，目前只有3輛消防車能深入火場救援。

多家外媒震後均派出直升機趕赴現場，其中《讀賣新聞》所屬直升機1日晚間飛抵輪島市沿海處上空時，赫見住宅區約有數十平方公尺範圍陷入火海，且即使在夜色的空中，也能清楚看見空氣裡瀰漫著灰色煙霧，與不斷竄出的黑色濃煙。而不知該放心還是要憂慮，儘管許多建築被燒到只剩骨架，但在上空沒見到任何災民身影。

日本元旦強震！輪島市「像被導彈轟炸」陷火海　「只有3輛水車」能滅火…消防揭原因

▲輪島市發生大規模火災。（圖／達志／美聯社）

一名在山岸町輪島醫院的40歲災民告訴《產經新聞》，火勢距離醫院僅有2公里，因此能看見「像被導彈炸過」一樣的河合町地區，並指河合町的古屋群因為木製材質、餘震持續，火勢難以撲滅又死灰復燃，與表示「不斷聽到建築倒塌聲音」與聽到消防車被餘震震倒傳聞，但他無法證實傳言真偽。

日本元旦強震！輪島市「像被導彈轟炸」陷火海　「只有3輛水車」能滅火…消防揭原因

▲多棟建築被燒到剩骨架。（圖／達志／美聯社）

《日本新聞網》（NNN）則引述輪島消防局說法，證實河合町發生大規模火災，消防員截至晚間7點半仍在搶救，但仍無法釐清包含受災人數在內等詳細數字。報導也指，由於多處路面坍塌、中斷或縫隙過大，儘管消防人力充足，卻只有3輛消防車能深入火場救災。

延伸閱讀
人夫買房遇陷阱…交付斡旋金「房仲搞消失」　律師一查心涼了
少女秀髮竟藏上百「頭蝨卵」　美髮師崩潰梳子上全是蟲
名下有6間房…一家8口竟住酒店229天　她公開驚人花費：想住一輩子

ET快訊
7.6強震輪島7層樓建築倒塌！壓扁隔壁3樓民宅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本輪島市震後「像被導彈炸」　只有3輛水車能滅火…消防揭原因

7.6地震北陸新幹線停駛　1400旅客仍困列車上！JR西日本急送食物

馬士基貨輪遇襲後　伊朗軍艦「艾布士號」進入紅海

日本7.6強震多人遭活埋　受困居民湧社群求救「拜託救救我！」

恐怖聲音！日本7.6強震瞬間「10秒碰撞聲」　台網看呆：瞬間起雞皮

7.6強震輪島7層樓建築倒塌！壓扁隔壁3樓民宅　災前對比照片曝光

強震狂晃「地面變波浪」！人行道詭異浮動畫面曝　泥水淹沒道路

不斷更新／日本7.6強震房塌「活埋」傳3死　最新災情海嘯畫面曝

日本7.6強震「大量民宅」爆炸起火　消防車衝火場渺小身影曝光

1885年以來最大！石川首次震度7地震　專家：近10條斷層恐一起移動

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

大象體操跨年唱一半突「有人拿刀」！　爆粗口離開舞台...網怒「引起恐慌」

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

日本石川7.6強震「地面裂開」 第1波海嘯已到！當局籲避難

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

趙少康狂問蕭美琴問題！　吳欣盈：請不要把我當空氣

日本輪島市震後「像被導彈炸」　只有3輛水車能滅火…消防揭原因

7.6地震北陸新幹線停駛　1400旅客仍困列車上！JR西日本急送食物

馬士基貨輪遇襲後　伊朗軍艦「艾布士號」進入紅海

日本7.6強震多人遭活埋　受困居民湧社群求救「拜託救救我！」

恐怖聲音！日本7.6強震瞬間「10秒碰撞聲」　台網看呆：瞬間起雞皮

7.6強震輪島7層樓建築倒塌！壓扁隔壁3樓民宅　災前對比照片曝光

強震狂晃「地面變波浪」！人行道詭異浮動畫面曝　泥水淹沒道路

不斷更新／日本7.6強震房塌「活埋」傳3死　最新災情海嘯畫面曝

日本7.6強震「大量民宅」爆炸起火　消防車衝火場渺小身影曝光

1885年以來最大！石川首次震度7地震　專家：近10條斷層恐一起移動

日本輪島市震後「像被導彈炸」　只有3輛水車能滅火…消防揭原因

7.6地震北陸新幹線停駛　1400旅客仍困列車上！JR西日本急送食物

馬士基貨輪遇襲後　伊朗軍艦「艾布士號」進入紅海

日本7.6強震多人遭活埋　受困居民湧社群求救「拜託救救我！」

恐怖聲音！日本7.6強震瞬間「10秒碰撞聲」　台網看呆：瞬間起雞皮

元旦寶寶銳減　醫：恐現史上最少龍子誕生年

PLG、T1雙職籃正面對談　首聊合併話題稱「可以期待」

7.6強震輪島7層樓建築倒塌！壓扁隔壁3樓民宅　災前對比照片曝光

強震狂晃「地面變波浪」！人行道詭異浮動畫面曝　泥水淹沒道路

不斷更新／日本7.6強震房塌「活埋」傳3死　最新災情海嘯畫面曝

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

國際熱門新聞

日本地震誤報　氣象廳道歉

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

火海吞社區！命名令和6年能登半島地震

日本7.6強震　新潟核電廠乏燃料水溢出！

即／京都發布海嘯警報　震後3小時抵達

日本大地震「海上驚見漩渦」畫面曝光

輪島7層樓建築倒塌　壓扁隔壁民宅

強震釀土壤液化？他上班目睹地面詭異浮動

日本道路斷成多截　恐再爆震度7級大地震

7.6強震海嘯襲新潟！巨浪猛灌河川畫面曝

日本7.6強震　美國：海嘯威脅大致已過

鹿兒島火山今噴發火山灰柱高達1600米

日本7.6地震近6年最強！北市搜救隊完成整備

更多熱門

相關新聞

北陸新幹線停駛　1400旅客困在列車上

北陸新幹線停駛　1400旅客困在列車上

日本石川縣1日下午4點多發生7.6強震，造成日本各大鐵路系統延誤或停駛。北陸新幹線長野站至金澤站1日下午全面停駛，目前仍有4列新幹線列車停在車站間的鐵軌上，至少有1400名旅客滯留在列車內。

日本7.6強震多人遭埋　受困居民湧社群求救

日本7.6強震多人遭埋　受困居民湧社群求救

輪島7層樓建築倒塌　壓扁隔壁民宅

輪島7層樓建築倒塌　壓扁隔壁民宅

強震釀土壤液化？他上班目睹地面詭異浮動

強震釀土壤液化？他上班目睹地面詭異浮動

「招財秘法」財位大公開　 2024旺整年

「招財秘法」財位大公開　 2024旺整年

關鍵字：

周刊王輪島市強震地震日韓要聞石川縣石川石川地震石川強震水車消防車

讀者迴響

熱門新聞

日本地震誤報　氣象廳道歉

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

五月天阿信突丟麥飆粗口：他X的！　爆2週前「臭幹爛譙」不忍了

高一弟「跨年夜狂尻」尿都血！嚇傻衝急診　醫：整個塞住

火海吞社區！命名令和6年能登半島地震

桃園韓團現場太強「網友狂問他們是誰」

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

日本7.6強震　新潟核電廠乏燃料水溢出！

高雄跨年「原子筆哥」找到了

安心亞真實體重曝光！　持續半年訓練「辣露蜜桃臀」網讚：救了新竹跨年

即／京都發布海嘯警報　震後3小時抵達

快訊／ENERGY宣布成五月天師弟！　「突開通官方IG」粉一看全瘋了

日本大地震「海上驚見漩渦」畫面曝光

冷戰太久就會分手三大星座！

更多

最夯影音

更多
Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD
金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面