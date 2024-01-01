不做會後悔！命理師揭「招財秘法」財位大公開　 2024旺整年

▲不做會後悔的招財秘法！ 求2024財運旺整年。（示意圖／PIXABAY）



圖文／CTWANT

塔羅牌老師艾菲爾發現，最近大家最關心的就是自己的財運，所以他特地分享增財丶守財丶招財的秘法，建議民眾不妨利用2024年的財位，正財位在正北方、偏財位在東北方，做點簡易佈置，把人緣丶愛情丶健康丶福氣都招進來，提醒身旁的閨蜜或親朋好友也能多多參考。

正財位秘法

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1.在正北方擺放一個金色的錢幣，代表吸引金錢的能量。錢幣可以是硬幣、紙幣或金條，最好是真金或鍍金的。

2.在正北方放置一盆綠色的植物，代表生長和繁榮的象徵。植物可以是任何類型，但最好是常青的，如竹子、發財樹或蘆葦。

3.在正北方掛上一個水晶球，代表清潔和增強財運的能量。水晶球可以是任何顏色，但最好是透明的，如白水晶、紫水晶或玻璃球。

4.在正北方點燃一支香，代表祈求和感恩的心態。香可以是任何香味，但最好是淡雅的，如檀香、茉莉或薰衣草。

5.在正北方放置一個風鈴，代表吹走負面的能量和吸引好運的聲音。風鈴可以是任何材質，但最好是金屬的，如銅、銀或鐵。

偏財位秘法

1.在東北方擺放一個紅色的錢包，代表招來意外之財和增加消費能力。錢包可以是任何款式，但最好是新的，裡面要放一些錢。

2.在東北方放置一個紫色的燈具，代表照亮和提升偏財運的光芒。燈具可以是任何形狀，但最好是圓形的，如燈泡、燈籠或蠟燭。

3.在東北方掛上一個魚形的掛飾，代表豐收和富足的寓意。掛飾可以是任何大小，但最好是活潑的，如金魚、鯉魚或海豚。

4.在東北方散佈一些五彩的花瓣，代表美好和多彩的生活。花瓣可以是任何類型，但最好是鮮豔的，如玫瑰、菊花或牡丹。

5.在東北方放置一個笑臉的物品，代表開心和幸運的心情。物品可以是任何種類，但最好是可愛的，如毛絨玩具、氣球或糖果。

艾菲爾提到，立春是一年二十四節氣的開頭，而立春寓意「利存」，在立春當天錢包丶銀行帳戶丶電子錢包丶支付寶中存入168元，可以旺一年財運。另外，2024年的正財位在正北方，可以擺放花瓶，裡面放少許清水，最好是取自銀行的發財水，並在花瓶旁放一盞小燈，連續點亮49天，照亮財位，招財聚財。

專家表示，貔貅是以錢財為食的神獸，最喜歡咬過路人的錢，吸收四方財氣，在流年正財位「正北方」擺放貔貅一對，代表一陰一陽、一公一母，公的咬錢、母的守財，然後將中獎的彩票或撿到的錢，也就是所謂的錢母一併放在貔貅旁，會更利催財，若不清楚東南方位在哪，也可放在入門對角線的財位。

艾菲爾建議，傳說金蟾蜍住在月宮中，喜歡咬錢丶肚大能容天下財寶，是重要招財神獸，也能招人緣財和桃花財，可視其大小養在財位、聚寶盆或錢包，每月滿月之時淨化，更添能量和靈驗之效，也可以在皮夾中放一個紅包袋內裝88元或168元，取「發」之意，紅包外寫「2024年財運大發」，放到農曆年後再拿起來。

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