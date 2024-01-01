日本7.6強震「大量民宅」爆炸起火　消防車衝火場渺小身影曝光

▲消防車衝向火場救援。（圖／翻攝自推特）



圖文／CTWANT

日本石川縣能登地區今（1日）下午發生7.6強震，各地除出現房屋、路面倒塌外，也陸續傳出民眾受傷或受困，還有網友拍下河面劇烈翻湧、海面驚現漩渦的異象。震央石川縣則有多棟民宅起火、爆炸，渺小消防車衝向偌大火場畫面，讓人看得驚心動魄。

▲消防車衝向火場救援。（圖／翻攝自推特）



一名搭車時遭遇地震的網友，在橋上拍到河水快要噴上岸的猛烈搖晃畫面；另名在石川縣居民，則目擊近岸海域出現漩渦，讓許多網友看了不寒而慄。新瀉則出現首起受傷回報，一名89歲婦人避難時跌倒弄傷頭；珠洲市有網友稱受困倒塌房屋，卻聯絡不上警消。

▲消防車衝向火場。（圖／翻攝自推特）



另震央石川縣輪島市多棟房屋傾倒後發生火災，劇烈火勢在停電的黑暗街區看來甚是駭人，且1輛消防車衝向火場救援的畫面，也讓人驚覺火勢的巨大，更讓人憂心的是，石川縣及新瀉縣都有部分地區網路、電話訊號中斷，外界尚不清楚當地詳細情況。

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