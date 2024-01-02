日本7.6強震影片曝！　整排消防車奔赴重災區

記者張靖榕／綜合報導

日本石川縣能登1日下午4時許發生規模7.6大地震，截至今晨5時已增至6人死亡。許多地震當下令人驚駭的影片、照片紛紛出現在網路上，其中一段被廣為流傳的影片，是路邊人行道的地磚劇烈起伏，宛如「大地在呼吸」，路面則已出現明顯的大裂縫，另外還有多段高速公路上的畫面，顯示外地多輛消防車正在前往重災區的路上。

石川縣證實目前累計6人死亡，死者年齡為10多歲至90多歲之間。石川除了一條當地早市攤販聚集的社區被大火吞噬，還有至少有3.3萬戶停電，超過50棟房屋倒塌。

▲日本石川縣地震，消防隊整排車輛高速開往能登馳援。（圖／翻攝X）



社群網站上本次地震相關影片大量流傳，一名駕駛在地震發生時停在路邊，用手機錄下不尋常的畫面，可見車輛行駛的柏油路面已出現幾條裂縫，而在一處道路交會處旁的人行道上，竟然可見地磚不斷隆起、回復之後又隆起，彷彿大地在呼吸。

另外幾段影片可以看到，昨（1日）主震發生過後數小時內，數十輛消防車在夜色裡前行，一整排紅色警示燈直奔能登而去。日本網友紛紛在影片底下留言，「消防隊加油」、「注意安全」；還有一名網友表示，景象讓他想起311東日本大地震時的高速公路也是相同情況。