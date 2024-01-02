石川強震「車站斷電一片黑」告示牌狂甩！網見日本人2舉動讚應變強

▲民眾拿包包掩護頭部，躲在柱子旁。（圖／翻攝自FB我是中壢人）



記者施怡妏／綜合報導

日本石川縣能登1日下午發生規模7.6強震，引發火災、斷電與房屋倒塌等災情，臉書粉專「我是中壢人」貼出日本地鐵的影片，地震發生當下，車站瞬間斷電，時刻表的面板全被掀起，民眾拿起包包掩護頭部，並靠在柱子上避難，許多網友看完影片後驚呼「日本人好冷靜，願一切平安」。

臉書粉專「我是中壢人」上傳影片，「日本地震實況，蠻嚴重的」，透過影片可以看到，地震發生當下搖晃劇烈，車站瞬間停電一片漆黑，上方的時刻表面板全被掀起，民眾拿起包包放在頭上掩護，並跑到柱子旁避難，還不斷揮手要其他人一起過來避難。

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許多網友看完影片後震驚，「光看畫面，自己都不自覺想晃了」、「這個我會挫死的，好恐怖」、「想起當年921的狀況，很可怕」。也有許多網友表示，日本人好冷靜，防災意識很好，而且都沒有人大聲尖叫，「日本人對這狀況怎這麼淡定」、「避難訓練的很好，每個人都知道要躲在柱子旁」、「日本地震防災應變演習還是比台灣好，願日本渡過難關」、「他們地震的防災意識，真的做得不錯」。

日本石川縣能登地區1日下午4時6分（台灣時間下午3時6分）發生規模5.7地震，震源深度僅10公里，最大震度5，隨後下午4時10分（台灣時間下午3時10分）又再次發生地震，規模極淺，目前規模上修至7.6，接連地震造成多處房屋倒塌、斷電，截至目前為止死亡人數達13人。

日本氣象廳今（2日）稍早召開震後第三場記者會時指出，能登地區2日深夜至4日會有斷斷續續的降雨情形，「有發生土石流災害的風險」，呼籲民眾注意接下來的天氣狀況。

▼圖為輪島地區道路破裂、房屋倒塌的情況。（圖／路透）

