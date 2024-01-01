日本7.6地震「近6年最強」！多人遭活埋　北市搜救隊完成整備

記者閔文昱／綜合報導

日本石川縣元旦發生規模7.6強震，各地紛紛出現房屋倒塌、火災、路面坍方等災情，甚至有民眾受困廢墟。對此，總統蔡英文也指示外交部，向日方表達願意提供必要協助，也掌握在日僑民與國人狀況，而台北市搜救隊晚間也PO出畫面，表示已完成整備，如接獲通知可立即出勤。

依據氣象廳觀測，日本在1日下午4時6分至下午5時7分的短短1個小時內就發生15次地震，規模介於4.2至7.6之間。日本當局已在第一時間於首相官邸成立災情指揮中心，正逢新年連假的首相岸田文雄稍早也提前收假，進入官邸處理地震相關事務。

▲日本石川7.6強震，石川縣輪島市倒塌的房屋。（圖／路透）

針對日本強震，總統府發言人林聿禪下午轉達蔡英文總統的關切及慰問，總統盼日本當地人民平安，儘速回復正常生活。同時總統也於第一時間指示外交部向日本台灣交流協會了解相關災情，並向日方表達願意提供必要協助，也請駐日代表處務必隨時掌握在日僑民與國人狀況，協助確保安全無虞。

台北市搜救隊1日晚間指出，日本石川縣於113年1月1日下午發生規模7.6地震，日本政府已發佈海嘯通知，當地氣溫約-2~12°C，「本市搜救隊為本月第二順位輪值縣市，考量當地天候、疾病及地形等因素，準備相應之裝備器材，並已完成整備，如接獲通知可立即出勤。」

▲台北市搜救隊完成整備。（圖／翻攝自Facebook／台北市搜救隊，下同）

談及這次的大地震，學者平田直表示，接下來仍有可能發生震度7級的大地震，呼籲民眾持續在安全的地方避難。平田直指出，石川縣能登地區自2020年12月以來的地震活動就一直非常活躍，在2023年5月5日也觀測到震度6強的劇烈搖晃，接下來有可能會繼續發生強震，且若震央位在海上，可能引發大海嘯。

據了解，目前推估至少有超過300名台灣旅行團旅客在當地，觀光署表示，目前未有國人因地震傷亡，目前也未有旅遊團受地震災情受困，將請旅行業者留意行程安排，避免到受影響地區。