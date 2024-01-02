地震前兆？日本多地2天前「上萬烏鴉詭異聚集」　籠罩天際整片黑

▲日本7.6強震發生前兩天，有大量烏鴉出沒。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

日本石川縣能登地區1日發生大地震，日本氣象廳觀測，震源深度很淺，芮氏規模7.6，造成志賀震度強烈達7級，是2018年以來首次觀測到7級的地震，石川縣附近更發布海嘯警報。有當地民眾拍下，在地震發生的2天前，天空出現成千上萬支烏鴉盤旋，整片天空黑壓壓，彷彿是地震前兆。

日本氣象廳指出，這是自1885年來，能登最大的一次地震，也是自2018年9月6日北海道6.7地震以來，日本首次觀測到7級地震，正式命名為「令和6年能登半島地震」，由於震源深度很淺，最大震度落在石川縣志賀有7級強烈震動，新潟、長岡、岐阜、富山、福井、長野甚至東京、北海道、九州都能感覺到搖晃，涵蓋大半個日本。

有日本網友拍下畫面，只見在地震發生前2天（2023年12月30日），日本多地傍晚突然出現大量烏鴉，數量估計達上千至上萬隻，整片天空幾乎被烏鴉群籠罩，包括在福岡、長野車站都出現類似畫面。

事實上，科學家目前並未發現野生動物的異常行為與地震有任何關聯，還提到，地震不僅會影響電離層，還會混亂地磁場，所以在地震發生前，地球上的大量生物在某種程度上可能會展現異常行為，但並非僅有單一種群的亂飛就能斷定即將發生地震。