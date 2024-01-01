　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

移動式七星飯店！台鐵首推奢華「福爾摩沙寢台列車」　躺著看星空　

▲▼加拿大頂級奢華列車洛磯山之光。（圖／記者賴文萱攝）

▲加拿大頂級奢華列車洛磯山之光景觀車廂可一覽沿途美景，台鐵福爾摩沙寢台列車也將打造類似景觀車廂。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今元旦邁入公司化新篇章，發展鐵道觀光也將翻新頁，台鐵公司規劃推出頂級鑽石級觀光列車，今年要公開招商，推動奢華「福爾摩沙寢台列車」，不但要把「七星級飯店」搬到火車上，有豪華套房，還有景觀車廂，讓旅客躺在車廂內看星空、日出，車廂由經營業者打造，台鐵協助行駛、保養。

台鐵今正式轉型國營公司，公司化首年營收拚創新高，客貨運收入要超過200億元，更要力拼5年後、也就是117年轉虧為盈，得靠附業發展助攻，除資產開發為主力外，鐵道觀光也是發展重點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵規劃推出頂級鑽石級「福爾摩沙寢台列車」，車廂內將把七星級飯店搬到車上，不但有豪華客房，還可以打造景觀車廂，讓旅客在車廂內也能看星空、日出，列車上更將有星級飯店內服務，宛如入住「會移動的七星級飯店」。

根據台鐵公司規劃，「福爾摩沙寢台列車」客車車廂要由得標經營業者自行採購和自備，寢台列車上要有住宿房間、餐廳等服務，並由業者負責寢台列車上服務員服務，台鐵公司則租借機車頭，並提供司機員和列車長服務，後續保養維修業者可自行負責，或委託台鐵負責。

▲▼未來寢台列車將打造如在星級飯店用餐的餐廳車廂。（示意圖／台鐵提供）

▲未來寢台列車將打造有如在星級飯店用餐的餐廳車廂。（示意圖／台鐵提供）

台鐵公司表示，「福爾摩沙寢台列車」不但可行駛環島241個車站，還有平溪線、內灣線、集集線等眾多具觀光資源支線可行駛，主線或支線沿途有絕美海景、高山縱谷等天然美景，且出站即景點，宜花東更具獨佔性等優勢。

「福爾摩沙寢台列車」更將打造頂級尊榮體驗，台鐵公司表示，「福爾摩沙寢台列車」未來不但將是全台唯一寢台列車，不但會有整片落地窗的展望景觀車廂，也有如飯店房間的客室包廂車，另還有餐廳車廂和備餐車廂等，宛如會移動的奢華飯店，用餐或住宿都有日月星辰美景相伴。

台鐵表示，寢台列車3天2夜行程，晚間可停靠車站，車站也設有如機場貴賓室般的專屬接待候車室，今年將召開招商說明會，正式啟動推動作業。

ET快訊
32歲奧運人妻被車撞死！　肇事駕駛是冠軍老公
千萬卡友哭哭！　2024年15家銀行權益縮水
安心亞跨年「20分鐘唱跳超穩」網讚：意外的猛！　幾乎裸體胸臀
G奶寫真女神結婚了！　帶球嫁小6歲職棒球星
101煙火「史上最美」 5大爆點贏了！　鄉民炸樓：超過100
快訊／龍年錢母沒了！　紫南宮停發

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒子衝武嶺看日出！媽一早開YT「景象差點吐血」：智商堪憂

紫南宮「龍年錢母」10萬人排隊！大年初一停發　錯過今天還有機會

獨／瀕危歐亞水獺「10年來族群數量減半」　全台僅剩金門94隻　

小商人「乾兄妹宣傳車」要丟給廣告公司了　釣出鳳梨：挺一波！

「愛來基隆」跨年360秒煙火秀　伴隨暖暖配樂港船笛點亮夜空

新年新氣象！　專家曝整頓心理「5法則」

移動式七星飯店！台鐵首推奢華「福爾摩沙寢台列車」　躺著看星空　

金門元旦「升旗+健走」　發限量商品卡...1500人冷風中搶爆

紫南宮元旦發錢母！台南母子睡5天帳篷搶頭香：會放家中財位

台北101煙火「史上最美」 　5大爆點贏了！鄉民炸樓：超過100分

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

代價慘痛！大貨車超高5cm　撞毀東澳隧道百萬噴流風機

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

爸見兒子站電動前緊盯超久　憶從前不能買：讓你也體會

外國實況主疑染HIV來台約砲！　「遭死亡威脅」嗆：我是乾淨的

兒子衝武嶺看日出！媽一早開YT「景象差點吐血」：智商堪憂

紫南宮「龍年錢母」10萬人排隊！大年初一停發　錯過今天還有機會

獨／瀕危歐亞水獺「10年來族群數量減半」　全台僅剩金門94隻　

小商人「乾兄妹宣傳車」要丟給廣告公司了　釣出鳳梨：挺一波！

「愛來基隆」跨年360秒煙火秀　伴隨暖暖配樂港船笛點亮夜空

新年新氣象！　專家曝整頓心理「5法則」

移動式七星飯店！台鐵首推奢華「福爾摩沙寢台列車」　躺著看星空　

金門元旦「升旗+健走」　發限量商品卡...1500人冷風中搶爆

紫南宮元旦發錢母！台南母子睡5天帳篷搶頭香：會放家中財位

台北101煙火「史上最美」 　5大爆點贏了！鄉民炸樓：超過100分

兒子衝武嶺看日出！媽一早開YT「景象差點吐血」：智商堪憂

城建四百風華再現　太保鎮佑2024龍來宣導保平安

省話一姊再發功！盧秀燕跨年致詞8字又創紀錄　要大家幫一件事

元旦冷爆！北海道「零下25度」創今冬最寒　東京大阪微回溫

蔡英文自稱最會還債　柯文哲「驚嚇過度」：也許我們數學不一樣！

蕭美琴辯論恐擋不住？　凌濤曝弱點：趙少康一定COMBO她

元旦跨年放煙火釀災！新北十八王公廟旁火燒山　警消出動灌救

美國來台「飯店不能提早住」　客人電爆櫃台人員！主管反應更傻眼

口渴才喝太晚了！「脫水4大警訊」一次看　營養師曝1日飲水公式

東京迪士尼海洋最新2飯店「客房照揭曉」　2／8開放預訂

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

年輕人領錢了！爽拿500元

即／高雄跨年驚傳「有人拿刀」　樂團秒下台

快訊／10萬人排紫南宮錢母　主委：初一活動停辦

2024龍年來了！「5生肖」犯太歲　注意血光之災

北捷跨年人潮爆炸！驚人疏運畫面曝

高雄跨年有人拿刀　觀眾逃跑畫面曝光

LIVE／義大世界999秒鳳凰飛羽舞動展翅

「19歲沒學歷」月賺9萬4　工作超拚曝光！全場看呆

「5星座」桃花開了　將掀起愛情高潮

修法慢！小商人出學費送「乾哥」進名校

迎接2024　ETtoday祝讀者新年快樂

2024第一天！3星座發了　過年前財運旺

日本朋友搶買「台灣1伴手禮」塞滿行李箱

「台灣1款麵包」日本爆紅一年了！一票台人看傻：完全沒吃過

更多熱門

相關新聞

午夜卸下「台灣鐵路管理局」銜牌！台鐵公司化今揭牌邁新紀元

午夜卸下「台灣鐵路管理局」銜牌！台鐵公司化今揭牌邁新紀元

有136年歷史的台鐵2024年首日轉型國營公司，今元旦上午將舉辦「國營台鐵公司」揭牌儀式，邁向新紀元，昨2023年12月31日午夜也卸下「台灣鐵路管理局」機關銘銜牌，台鐵局末任局長、也是台鐵公司首任董事長杜微及近百名員工、鐵道志工共同見證歷史性一刻。

再創高峰！台鐵元旦連假疏運　單日運量飆82.8萬人次

再創高峰！台鐵元旦連假疏運　單日運量飆82.8萬人次

台鐵公司明揭牌！「太魯閣的眼淚」見證：重生的開始、非改革終點

台鐵公司明揭牌！「太魯閣的眼淚」見證：重生的開始、非改革終點

元旦邁公司化新頁！80萬人今朝聖「台鐵局」最終日　末班車時刻曝

元旦邁公司化新頁！80萬人今朝聖「台鐵局」最終日　末班車時刻曝

機車闖平交道「區間車撞上」　台鐵集集線中斷採公路接駁

機車闖平交道「區間車撞上」　台鐵集集線中斷採公路接駁

關鍵字：

台鐵台鐵公司寢台列車福爾摩沙七星級飯店景觀車廂

讀者迴響

熱門新聞

安心亞脫了！火辣馬甲一轉身「屁股全裸」　網瘋掉：太猛了

年輕人領錢了！爽拿500元

即／前市議員候選人張惟晴驚傳過世　享年36歲

高雄跨年有人持刀！民衝管制區逃命

五月天跨年「直接開飛機登台」！ 認了爲1事超緊張：像醜媳婦見公婆

大象體操主唱爆粗口離開舞台　網怒留言「引起恐慌」

刺青師店內性侵女閨蜜　她赤裸躲床角

Energy真的來了！　合體五月天阿信炸跳《放手》全場叫瘋

千萬卡友哭哭！北富銀取消分期回饋　2024年15家銀行權益縮水

國曆1月生肖運勢解析！蛇、狗運勢開紅盤　「3生肖」恐遇車關破財

黃子佼元旦露臉！　孟耿如親曬親友全家福照

哪一場跨年最頂？PTT推爆「這2場屌打」

告五人坐飛機趕場「登台北跨年壓軸」

即／高雄跨年驚傳「有人拿刀」　樂團秒下台

「姐姐」謝金燕來了！高雄跨年大型恐龍上台

更多

最夯影音

更多
全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」
高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面