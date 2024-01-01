移動式七星飯店！台鐵首推奢華「福爾摩沙寢台列車」　躺著看星空　

▲加拿大頂級奢華列車洛磯山之光景觀車廂可一覽沿途美景，台鐵福爾摩沙寢台列車也將打造類似景觀車廂。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今元旦邁入公司化新篇章，發展鐵道觀光也將翻新頁，台鐵公司規劃推出頂級鑽石級觀光列車，今年要公開招商，推動奢華「福爾摩沙寢台列車」，不但要把「七星級飯店」搬到火車上，有豪華套房，還有景觀車廂，讓旅客躺在車廂內看星空、日出，車廂由經營業者打造，台鐵協助行駛、保養。

台鐵今正式轉型國營公司，公司化首年營收拚創新高，客貨運收入要超過200億元，更要力拼5年後、也就是117年轉虧為盈，得靠附業發展助攻，除資產開發為主力外，鐵道觀光也是發展重點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵規劃推出頂級鑽石級「福爾摩沙寢台列車」，車廂內將把七星級飯店搬到車上，不但有豪華客房，還可以打造景觀車廂，讓旅客在車廂內也能看星空、日出，列車上更將有星級飯店內服務，宛如入住「會移動的七星級飯店」。

根據台鐵公司規劃，「福爾摩沙寢台列車」客車車廂要由得標經營業者自行採購和自備，寢台列車上要有住宿房間、餐廳等服務，並由業者負責寢台列車上服務員服務，台鐵公司則租借機車頭，並提供司機員和列車長服務，後續保養維修業者可自行負責，或委託台鐵負責。

▲未來寢台列車將打造有如在星級飯店用餐的餐廳車廂。（示意圖／台鐵提供）

台鐵公司表示，「福爾摩沙寢台列車」不但可行駛環島241個車站，還有平溪線、內灣線、集集線等眾多具觀光資源支線可行駛，主線或支線沿途有絕美海景、高山縱谷等天然美景，且出站即景點，宜花東更具獨佔性等優勢。

「福爾摩沙寢台列車」更將打造頂級尊榮體驗，台鐵公司表示，「福爾摩沙寢台列車」未來不但將是全台唯一寢台列車，不但會有整片落地窗的展望景觀車廂，也有如飯店房間的客室包廂車，另還有餐廳車廂和備餐車廂等，宛如會移動的奢華飯店，用餐或住宿都有日月星辰美景相伴。

台鐵表示，寢台列車3天2夜行程，晚間可停靠車站，車站也設有如機場貴賓室般的專屬接待候車室，今年將召開招商說明會，正式啟動推動作業。