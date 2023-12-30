超商店員結帳「神秘2字」　一票大陸人聽不懂！台人曝：其實超方便

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超商店員結帳問「載具」　一票大陸人聽不懂！台人曝：其實超方便

▲▼超商結帳示意圖。（圖／記者曾婉婷攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣人都熟知在各大商店結帳後，可以拿到發票，近年來環保意識抬頭，也有許多人選擇存入「載具」裡面。但一名香港網友表示，到台灣生活了3年，可是每次去超商消費，還是聽不懂店員說的話。不少大陸網友看到後也很有感，更問「到底載具是什麼？」就釣出不少熱心台灣人解答。

一名香港網友在小紅書表示，「來台灣3年，有時候還是搞不懂超商店員在講什麼？」像是每次結帳時，店員都會問「載具，發票要印嗎？」「有會員嗎？」他當下還沒有聽懂對方的意思，店員又會接著問「要袋子嗎？要加購XX嗎？」

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原PO表示，每次聽到店員含糊不清的問話，加上台灣獨有的用語，都讓他每次結帳時心中充滿疑惑。

不少人也有同感，「台灣人講話通病」、「太真實了，剛從台灣回來，結帳時總是被問到一臉懵逼」、「聽不懂的一律說不用沒有謝謝」、「超真實」、「來台灣玩了一周時間，你說的對，我每次買完東西都被弄得一臉懵」、「每次聽不懂的時候，我都會說sorry我是遊客，然後他們態度會好一點哈哈哈哈哈」、「台灣人我也常聽不懂」。

還有不少大陸網友發問，「所以載具是什麼」、「我這次去他們說載具，我都不知道是什麼，也不好意思問」、「我也不知道載具是什麼」、「來台灣快一年了，我也不懂什麼是載具」，還有人誤會載具是交通工具的意思。對此，有台灣人熱情解釋，台灣每2個月會開一次發票號碼，電子發票可以存在載具裡面，就可以不用拿到一堆紙，還能直接線上對獎，且有多一次中獎機會，其實非常方便。

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