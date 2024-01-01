批民進黨搞壞媒體風氣　趙少康當場點名「三民自」：就是綠媒

▲國民黨副總統候選人趙少康出席辯論會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（1日）直指民進黨搞壞媒體風氣，80％媒體就是綠媒，他並點名在場的《自由時報》是綠媒，所以有人就以「三民自」（三立、民視與自由時報）來稱呼。趙說，若國民黨執政，政府有預算，一定公平、公正來分配給媒體，也不會用御用媒體來打擊對手，且不禁抖音、小紅書。

第16任副總統候選人電視辯論會1日下午2時在公視登場。在第二階段，TVBS提問，2016年總統蔡英文完成政黨輪替，蔡說要當一個更團結的總統，要拋棄對立，但現在台灣更團結嗎？而這次總統大選，她認為負面選舉更加激烈，網軍到處橫行，台灣陷入更加對立，當選怎麼團結台灣？且請評價另兩組副總統候選人一項優點。

趙少康回應，蕭美琴對美工作不錯，吳欣盈財經蠻懂得。至於媒體風氣搞得這麼壞，當然是民進黨造成的，這還用講嗎？棍子跟紅蘿蔔，劣跡斑斑可考，不聽話的中天就把它幹掉，喜歡的媒體就給它錢，幾十億這樣給，拿政府預算出來看就知道；80％媒體就是綠媒，打開電視看看，幾乎在幫民進黨宣傳，《自由時報》也是綠媒，所以被講「三民自」

趙少康說，在這情況下，媒體環境會好嗎，大家會和諧相處嗎？國民黨總統候選人侯友宜跟他執政，絕不會因為親國民黨，就給友好媒體錢，政府有預算，一定公平、公正來分配，不是決標、投標。也不會利用媒體當御用媒體，來打擊對手，尤其是網路，政府養一堆網紅，漫天汙衊對方，這非常不好。

趙少康表示，媒體是民主第四權，這要尊重，民進黨在野說要爭取百分百言論自由，一旦執政打壓異己、箝制媒體，還想禁抖音、小紅書，無所不用其極，國民黨執政絕不會這樣做，大家放心。