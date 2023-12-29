赴陸工作4年！他揭「台人1特質」超無語　網認同：風氣越來越倦怠

▲一名網友在大陸工作4年，最近回到台灣，認為台灣人工作步調超慢。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

台陸生活最大差異是什麼？一名網友日前分享，他曾在大陸生活過一段時間，發現兩岸在工作步調上相差甚遠，覺得台灣人做事「真的很慢」令他相當傻眼。貼文曝光後，網友點頭直呼「台灣風氣越來越倦怠！」

一名網友在小紅書發文直呼「兩岸在工作步調上的差異真是嚇死人」，表示自己在大陸生活了4年近期才返回台灣，沒想到回到家鄉5個月後，最不習慣的就是做事節奏「台灣人慢到令人無語」，之所以選擇留在台灣生活，是因為比較能存到錢。

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原PO舉例，主管交付的工作明明一周就能完成，沒想到對方卻在2個禮拜後關心他「工作量會不會太大？」就連相同產業在大陸已經有一定的發展規模，反觀台灣竟連標準作業流程都還一知半解，讓他忍不住直言「大陸的CP值越來越高了。」

貼文曝光後，網友狂點頭，「台灣確實很安逸，給我一個超級簡單的圖，還問我一天可不可以完成」、「台灣科技業比較競爭又薪水高，剩下行業比起大陸都很悠閒」、「看你數落家鄉其實心裡不太舒服，但台灣的確已經停滯很久，整個風氣越來越倦怠。」

不過也有人並不那麼認同，「台灣很慢嗎？為什麼我認識的台灣人都很競爭，幾乎連命都不要了」、「其實並不是大陸和台灣的差別，而是要看城市、公司之間的區別」、「大陸二、三線城市競爭壓力其實還好。」

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