來台5日遊！陸網友喊「後悔了」　真相讓人超羨慕：怎麼去的

▲一名大陸網友來台5日遊，後悔沒在台灣多待幾天。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

儘管國旅一直遭詬病費用高昂、景點無聊，但仍有不少外國旅客來台觀光。一名大陸網友發文分享，近日他來台灣遊玩5天，走訪了不少知名景點，不過他卻喊道「真的後悔了」，沒想到網友看完竟紛紛敲碗「台灣旅遊攻略」，直呼好想去玩。

該名網友在小紅書以「台灣5日遊真的後悔了」為題發文，指出後悔沒早點來台灣旅遊，因為這樣就不會礙於天氣因素無法去花蓮看海豚，也不會因為溫度驟降在大街上受凍，更後悔沒在台灣多留幾天，「這樣就可以更悠閒的在大街小巷裡慢悠悠的逛，漫無目的的在街頭在咖啡店在山上在海邊發呆。」

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原PO透露，落地台灣後聽見的是熟悉的語言、看得懂的中文字，就連咖啡店播放的歌單都與大陸相似，讓他沒有來到陌生國家的緊張感，一切都是如此自在舒適，一直到他前往知名景點台北101、故宮博物館及中正紀念館參觀，才有真正出國遊玩的心境。

不僅如此，在這趟旅程中，原PO感受到了台灣人的熱情與溫暖，除了出國前有台灣網友熱心推薦行程外，旅途期間遇到問題，大家都會伸出援手幫忙，小吃店老闆的熱情問候更是讓他不害怕在國外點餐，美好的旅遊體驗，讓他許願「希望明年夏天能再來，圓了沒去花蓮的遺憾。」

貼文曝光後，引起大陸網友驚呼想遊台，「馬上去玩，在台灣要自己租車嗎？」「我也快來啦！台北和台中有沒有適合發呆閒逛的地方推薦呀？」「我下周去，好期待好期待」、「今年要去台灣過年」、「明年暑假的飯店我已經訂好了。」

另外，也有不少人疑惑，「想問你怎麼去的阿？現在不是還沒有開放嗎」，原PO也回覆，「因為有很多朋友問到是怎麼過去的，就補充一下：在海外旅居的留學生或者海外有工作籤的可以辦理入台證。」

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