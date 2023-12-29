台人超愛用「拒絕3金句」！網掀共鳴...大陸人卻炸鍋：超難get到

▲一名女網友分享台人拒絕人的「3大金句」，分別是「沒關係」、「還好」以及「可能......」，引來兩岸民眾的討論。（示意圖／canva）

圖文／CTWANT

如何拒絕他人是一門藝術，有些人較直接，會斷然明確表示拒絕，有些人怕得罪對方，說話相對比較委婉，要如何拿捏或去辨識對方話中含意，實在不簡單。一名台灣女網友在陸網上分享「台人拒絕人的3大金句」，讓不少台灣人都產生共鳴，還有人去聊天記錄搜尋這些詞，竟真的跳出超多紀錄。不過陸網友卻認為這樣交朋友超複雜，還要去理解話中話，掀起一片熱議。

一名台灣女網友在小紅書上分享「台灣人如何拒絕別人」，她提到問朋友要不要吃餅乾，朋友回他「沒關係」，網友就突然整理出在日常生活中，最常聽到用來拒絕別人的3大金句，分別是「沒關係」、「還好」、「可能…」，通常得到這些回應就代表對方意願不大。

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女網友還特別舉例，她問朋友跨年要不要一起過，朋友卻回她「還好誒」，當下就秒理解朋友的想法；而當晚哥哥問說要不要吃鹹酥雞，不想吃的她也下意識回答「沒關係」來拒絕。整理金句的過程中她也笑說「台灣人真的很怕得罪人」。

這支短片一出，隨即引來兩岸網友們熱烈討論，看過影片後的台灣人紛紛點頭，還跑到聊天室搜尋這些金句，沒想到竟跑出滿滿一頁紀錄，共鳴讓網友稱「笑不活了」。除此之外，有人認為「再看看」、「先不要」也常常聽到，對方一說出來，就能馬上get出意願。

不過大陸網友卻認為，這樣的拒絕方式太過複雜，讓人摸不著頭緒，「不能直接拒絕？還要猜好累，少根筋的人真的很難get到」、「有次問台灣朋友要不要打球，他回我還好，還以為是『主意不錯』的意思，看這部影片終於理解了」，不過也有人直呼「這樣說話真可愛」、「我要學起來，真溫柔」、「是Ｉ人的天堂」。

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