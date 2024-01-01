吳欣盈：服務業薪水不漲　因ECFA被綠營擋下

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈電視辯論會申論。（圖／公視）

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選副總統辯論會1日登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈直言，服務業薪水不漲的原因，就是ECFA的服貿部份被綠營擋下，兩岸ECFA和全球的「自由貿易協定」，都禁止勞工「跨越邊境移動」、入境工作的幹部也都有嚴格管制，不應該誤導民眾，「綠營擋住台灣賺錢的機會，請問，民進黨可以為了選票，欺騙選民到這種程度嗎？」

吳欣盈說，台灣的產業發展不平衡，收入往高科技產業傾斜，服務業和傳統製造業生產力低，賺不到錢。批發零售、餐飲、物流，勞工做的流血流汗，卻沒錢賺、沒飯吃。年輕人不敢結婚生子，更無力買房，對未來不抱希望。藍綠都沒有責任嗎？

吳欣盈說，服務業薪水不漲的原因，就是ECFA的服貿部份被綠營擋下，台灣青年就業市場受到限縮。兩岸ECFA和全球的「自由貿易協定」，都禁止勞工「跨越邊境移動」；入境工作的幹部，政府都有嚴格管制，不應該誤導民眾，有工作權就有投票權，「綠營擋住台灣賺錢的機會，請問，民進黨可以為了選票，欺騙選民到這種程度嗎？」

吳欣盈指出，藍綠都說要拚經濟，也說要提升產業，但多年為什麼台灣的經濟卻未見改善？我第一個提出「碳稅條例草案」、要求政府建立「十年碳定價路徑圖」、以及接軌國際最低稅負制，就是為了要打造台灣成為「亞洲科技中心」，如同荷蘭在歐洲的地位一樣。

吳欣盈也提出中央銀行法修法，推動主權基金，要幫台灣人民賺錢。藍綠兩黨都說要拚經濟，為什麼這麼多年來，就是無法改善就業環境？因為不懂如何開源，無法提升國家競爭力。