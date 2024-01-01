申論剩19秒沒用完！吳欣盈：錯誤政策跟貪污一樣可怕　缺缺缺變關鍵字

記者袁茵／台北報導

2024總統大選倒數12天，唯一一場副總統辯論會1日下午登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈在第一輪申論中，批評錯誤政策跟貪污一樣可怕，生活中缺錢、缺電、缺蛋、缺疫苗，「缺缺缺成為2023年的關鍵字」，盼民眾用選票下架藍綠，不過最後還剩下19秒沒用完，就結束申論。

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈。（圖／記者湯興漢攝）

吳欣盈1日下午出席副總統辯論會，在第一輪申論中表示，現在大家正處在關鍵的時刻，已經沒有時間浪費，日本有「失落的30年」，台灣其實也失落了20年，「20多年來，你的生活有變好嗎？甚至我敢問說，我們還有多少個20年？」

吳欣盈批評，錯誤的政策跟貪污一樣可怕，讓年輕人賺不到錢，買不起房子，生活中還缺錢、缺電、缺蛋、缺疫苗，「缺缺缺成為2023年的關鍵字。」政黨不應該被意識形態綁架，最好的政策就是要為人民想什麼是最好的，什麼對台灣是最有利的，政治就是落實在生活的每一天，這次選舉是可以讓台灣全面翻轉的機會。

吳欣盈喊出，「這次你可以擁有更好的選擇，投給民眾黨，可以擺脫藍綠惡鬥，讓台灣經濟重啟、回歸正軌，棄藍綠保台灣，1月13日請出來投票，用選票改變我們的未來，1月13日有你的投票，下架藍綠，投給更好的選擇，1號柯盈配，投給柯盈配，台灣『穩贏』，謝謝大家。」