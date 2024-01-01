反擊蕭美琴　趙少康：台灣風險來源就是民進黨

▲國民黨副總統候選人趙少康出席辯論會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨副總統候選人蕭美琴在副總統辯論會申論的發言，國民黨副總統候選人趙少康今（1日）表示，台灣風險來源就是民進黨，把台灣搞得兵凶戰危，是誰引來來台海戰爭，不就是民進黨的政策？

第16任副總統候選人電視辯論會1日下午2時在公視登場。在申論階段，趙少康表示，剛剛蕭美琴說風險來源，他想說，台灣風險來源就是民進黨，把台灣搞得兵凶戰危，全球關注台灣沒錯，但是是擔心台海是否會戰爭，而是誰引來來台海戰爭，不就是民進黨的政策？前總統馬英九時代有這樣嗎？

趙少康說，蕭美琴又說國民黨過去的老思維，但他舉個例子就好，國民黨總統候選人侯友宜贊成將來要開放大陸觀光客到台灣，馬英九時代陸客曾達400萬，民進黨現在有多少？觀光在全球GDP 4%，是無煙囪工業，促進雙方了解，又可以為台灣帶來外匯，為什麼要阻擋？他到各地去看，基層嗷嗷待哺，計程車、遊覽車司機，民宿、旅館、餐廳、伴手禮店，各基層民生用品，都覺得生意很不好。

趙少康表示，民進黨講半天，八年執政那麼好，為何有6成5民役要下架民進黨。很公平，如果覺得八年來有覺得生活比較好，請你繼續投民進黨，覺得自己不好，未來會過得更好不好，就投「侯康」。