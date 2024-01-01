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跨年凌晨3點「公園上演活春宮」　2人上下交疊！他看傻：很精實

▲▼夜晚,草叢,路邊,性侵 。（圖／CFP）

▲凌晨3點公園路變就上演活春宮。（圖／CFP）

網搜小組／劉維榛報導

「新春第一炮！」一名網友直呼，今（1）日凌晨路過公園時，驚見草叢堆有激情戲碼，對方2人呈現上下交疊體位，讓原PO笑虧「這個野戰部隊很精實！」畫面引來4千名老司機看傻，「弟弟妹妹不會冷嗎」、「台灣飯店太貴了，現在都野外露營」、「一定是跨年都滿房訂不到！」

一名網友在臉書《爆料公社二社》PO出兩段激情影片，今凌晨3點6分左右，他騎車經過公園，赫見左側草地竟上演活春宮，2人不畏低溫寒風，下半身光溜溜、肉體上下交疊進行激情運動，讓原PO看傻眼。

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原PO騎過去後，還特地折返察看一番，主角們卻沒察覺有陌生人經過。原PO則笑虧「新春第一炮，這個野戰部隊很精實」，還不忘透露，平時他會帶毛小孩到公園散步，「還好這次沒帶...不然就尷尬了！」

底下引來4千多名網友也看傻，「也有可能是撿屍」、「錢帶不夠」、「弟弟妹妹不會冷嗎」、「台灣人何時水準素質淪落到此」、「留言區裡面請不要污辱狗」、「我經過一定按喇叭」、「一定是跨年都滿房訂不到」、「少子化的台灣，需要多鼓勵取代謾罵」、「台灣飯店太貴了，現在都野外露營」、「母親節是來不及了，拚一下父親節」。

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