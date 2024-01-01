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社會 社會焦點 保障人權

原子筆男吵架畫面曝！高雄跨年釀烏龍推擠30多人傷　警擴大追查

記者許宥孺／高雄報導

2024高雄跨年晚會昨晚在夢時代登場，不料晚間9點卻傳出「有人在現場持刀」，造成30多人推擠受傷，事後警方證實是烏龍一場，可疑人士白帽男掏的並非利器，而是「一支原子筆」。目擊者也提供現場白帽男與阿伯吵架影片，雖未錄下掏原子筆的畫面，不過證稱親眼看見男子由背包拿出原子筆。

▲▼白帽男掏原子筆釀暴動。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲昨晚跨年晚會傳出有人在現場持刀引起一陣暴動。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在31日晚間8點59分，警方獲報，夢時代跨年活動現場疑似有人持刀，造成民眾恐慌、互相推擠。事件造成有30多人肢體擦挫傷到醫護站包紮，另有2人因推擠喘不過氣。

▲▼白帽男掏原子筆釀暴動。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲目擊者錄下白帽男與阿伯吵架畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

事隔一天，警方檢視過目擊這提供的手機拍攝畫面，一名頭戴白色棒球帽的男子，與另一名男子疑似發生推擠爭執，雖然沒有錄下全程吵架過程或掏利器的畫面，不過根據目擊者表示，親眼看見白帽男子由背包拿出原子筆。

目擊者提供一段27秒影片就錄下，一名頭戴棒球帽的男子與前方的男子發生爭吵，白帽男怒嗆「走啊！出來處理啊！」、「出來講嘛！」、「X的！你神經病，誰神經病啊？」隨後就低頭翻找揹在身後的側背包，疑似要掏出物品。

▲高雄市警察局長林炎田說明偵查情形。（圖／民眾提供）

▲高雄市警察局長林炎田說明偵查情形。（資料圖／民眾提供）

高雄市警察局長林炎田昨晚也說明，經查證，目擊者莊姓少年表示，明確看到可疑人士和前面的阿伯起口角糾紛，並拿出「原子筆」後引起騷動，「所以這是一起烏龍，並沒有攜帶刀械狀況」，且莊姓少年和2位友人在旁都看得很清楚。

警方表示，目前已組成專案小組，持續擴大調閱監視器畫面過濾當事人行蹤，循線通知到案釐清案情。

警方指出，跨年晚會勤務共計使用警民力629名；針對會場安全維護組部分，演唱會舞台及安全通道，共劃分4個分區，部署警力共176名。

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