永福星星兒家族2024元旦三部曲　新年祈福許願揪感心！

▲台南市永福國小星星兒家族團隊，數十年來依然堅持傳統，在新年的第1天參加元旦升旗、自主健走及鹿耳門天后宮許願牌祈福許願。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永福國小星星兒家族團隊，數十年來依然堅持傳統，在新年的第1天到市政府參與元旦升旗及週邊自主健走活動，隨後前往鹿耳門天后宮領取新年許願牌祈福許願，今年有10多人主動參與！

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值得一提的是，在歷經全球各種疫情與戰爭和經濟的大變動，也非常期待年度的祈福許願課，一方面展望與計劃未來，二方面在疫情趨緩之時，和老朋友老同學們見面，如同以前一樣！大家一見如故，如同回到多年前的光景，只是家族成員都長高長壯了，還有同學已經大學畢業在社會上工作了！

永福老師們表示，前幾年因為空污嚴重，早在在2018年元旦時，星星兒家族向鹿耳車門媽祖許願「空污散去」，星星兒家族親師生也身體力行節能減碳，果然，近年空污情形有所改善，「空污雖有減緩，但還是不夠！而且疫情又接著來！竟然在地球上還發生恐怖的戰爭！」一位已在工作的肯納青年說。也有星星兒直呼「媽姐娘娘好靈驗，都有聽到星星兒家族的祈福！」而且大家都要集氣寫許願牌，「向媽祖拜託，一定要賜福給努力向善和每一個受難的人們！」為了讓課程能夠永續進行，今年孩子們還是許願大家一起節能減碳，一起努力的工作，讓每年的第一天都能起個大早一起運動，一起許願！

永福國小特教老師表示，最近幾年所有新年活動皆由畢業的肯納青年學生和家長們自主發起聯絡，已形成特教界少見的互助學習型組織，也有星星幫孩子們自己和朋友約好完成跨年三部曲：先到安平看2023年最後一道夕陽再接著嗨翻跨年晚會到凌晨，回家僅休息一下再一起參與市政府元旦升旗和鹿耳門天后宮的許願！這三部曲讓肯納青年們直呼「還好媽姐和眾神明保祐，都有順利完成！

而且在活動中還一邊健行一邊討論近日台灣時事情形，永福老師們說今年有特別觀察到有投票權的肯納青年和星星兒小朋友們，開始聊起自己的政治選舉經，也分析檢驗各候選人的身心障礙的教育與社福政策！特別是星星兒家庭最關心的就業和就學議題！在星星兒家庭的互動中，星星兒已慢慢了解「自我決定」和「選擇自己要的生活品質」這門重要的「潛在課程」必須在日常生活中逐漸落實！

也有對星星兒在許願時特別提出，若要改善空污，就得要節約能源使用！還有星星兒在鹿耳門天后宮的參訪中，也不再拿線香拜神，改以雙手合十祈福。今年星星兒們還特別觀察了傳統廟宇木結構和剪黏的力學原理並了解鄭成功登陸台灣與天干地支及安太歲的歷史原由及進香團神明間的科儀等等，永福星星幫的親師生在新年元旦一樣精神奕奕，在運動健身中也玩出觀察力！！也期望年年都能有好天氣好空氣和健康的身心靈可以在每年的第一天就相聚一起健行運動祈福許願！

永福特教老師指出，為了加強星星兒的自信心，特別在元旦升旗健走後和家族成員到鹿耳門天后宮參訪，並領取媽祖許願牌回顧過去的一年，然後在神明面前立誓，寫下新年新希望並請星星兒自己在香爐前「過火」並掛上龍柱以「增強自己的信心」。

永福特教老師們也感恩許願，希望社會大眾能更理解身心障礙者的不便，特別是與人溝通有困難的肯納星星兒和亞斯伯格症的朋友們！期待社會大眾都漸能理解星星兒的「與眾不同」，也希望能友善與平等的對待。