吳欣盈抱病參加辯論　柯文哲：她不是阿貓阿狗「隨便打就掛掉」的人

▲柯文哲於台東舉辦「多元共融x台東認同 原住民族政策分享會」。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選倒數12天，唯一一場副總統辯論會將於1日下午登場，民眾黨總統候選人柯文哲日前辯論會表現不差，被問到有無給副總統候選人吳欣盈特訓？柯文哲表示，從吳過去的經歷就知道，對方不是阿貓阿狗、隨便一打就掛掉的人。

副總統辯論會將於1日下午2時登場，此次副手辯論流程與日前總統辯論流程相同，分為候選人申論、媒體提問、候選人交互詰問，以及結論等四階段；而候選人發言順序與媒體提問代表順序，經三候選人陣營代表在協商會議中抽籤確定，發言順序為民進黨蕭美琴、民眾黨吳欣盈、國民黨趙少康，並由自由時報、民視、TVBS、聯合報進行提問。

柯文哲1日到台東舉辦原住民政策分享會，針對吳欣盈下午要參加辯論，是否有推薦一些老師做特訓，以及對抱病參加的吳有無信心？柯文哲聽聞吳生病，先是「哇」了一聲，直言「生病喔？」

柯文哲說，其實這跟考試一樣，到最後就是放鬆心情，維持正常演出就可以了，吳欣盈的能力沒有問題，因為她在美國、英國這種好的大學都訓練過，表示說被檢視過，且從過去經歷就知道，吳欣盈不是阿貓阿狗、隨便一打就掛掉，是有經歷的人。