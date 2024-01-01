「民進黨立委恐大輸15席」　游盈隆：若蔡其昌也被拉下不寒而慄

▲游盈隆認為，民進黨立委選舉恐流失15席。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據台灣民意基金會12月29日公布的最新民調，在區域立委部分，31.5%民眾支持國民黨、28.7%民進黨、6.9%民眾黨。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，民進黨這次恐從「中輸」走向「大輸」15席，他也舉例，如果連實力堅強的立委蔡其昌都被拉下來，民進黨真的要不寒而慄。

游盈隆日前在節目《新聞千里馬》中指出，這次總統選舉各候選人的支持度非常接近，且因為是三腳督，如果是一對一，早就進入垃圾時間，意即當初藍白合若成功跟綠營對抗，會帶來更大的傷害，民進黨的立委席次從現在62席崩跌到30席不到都有可能，那又會是新的一黨獨大、完全執政的出現。

此外，游盈隆提到，現在這些立委候選人這麼可憐，總統候選人沒來，他們也不知道如何動員，在這種情況下，「堂堂國會議員怎麼會變成小雞？這些小雞將來進到國會還能制衡行政權嗎？」他也分析，有六成的民意希望政黨輪替，就是針對民進黨而來，這種情況下，一些民眾黨沒有提名候選人的選區，支持者可能就會跑去支持藍營，他認為，目前看來，民進黨從可能流失14席已經惡化成15席了。

主持人也問道，像是台中第一選區儼然成為藍白合示範選區，雖然現任立委蔡其昌很強，但有無可能被翻轉，游盈隆表示，現在看來就是台中市長盧秀燕在帶頭扳倒蔡其昌，他則認為，蔡其昌是一個指標選區，蔡其昌算是很強的綠營立委，上次還拿了超過10萬票，如果連蔡其昌都被拉下來，民進黨真的要不寒而慄。