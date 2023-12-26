台灣隊大團結！蘇巧慧合體「水獺媽媽」站路口　8議員助陣

▲蘇巧慧合體「水獺媽媽」，與八名議員在陶博館站路口問早。（圖／翻攝臉書蘇巧慧）

記者吳美依／綜合報導

選戰倒數中，新北市第5選區民進黨籍立委蘇巧慧25日與8名議員在鶯歌陶博館站路口，就連「水獺媽媽」也首度加入早上向鄉親請安問早的行程，陣容華麗又龐大，讓她笑稱是「台灣隊大團結」。

蘇巧慧與新北市議員張維倩、廖宜琨、蘇泓欽、彭一書，桃園市議員黃瓊慧、許家睿、王珮毓，以及基隆市議員張之豪，一起在陶博館「超大陣仗」站路口，各區議員帶著滿滿戰力挺巧慧！」

蘇巧慧長期以「水獺媽媽」的形象經營親子、文教、藝術發展等領域，包括經營的Podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」等。她近年將角色實體化，這天更首度合體「水獺媽媽」人偶在路口拜票，「我也會繼續努力，白天認真幫孩子顧校園，晚上扮演水獺媽媽和大家說故事！」

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