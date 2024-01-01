人民與經濟數據有距離　蔡英文：穩定民生、增進平等為下階段目標

▲總統蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年到來，總統蔡英文1月1日進行任內最後一場新年談話。針對內政，蔡英文說，這8年來政府全力厚植國力、減輕壓力，「疫病、通膨所帶來的物價與房價壓力，確實讓人民的生計與這些經濟數據感到有所距離」；未來，面對疫後全球成長趨緩的減速時代，要把穩定民生、增進平等，持續作為下個階段的目標，繼續壯大台灣、照顧人民。

蔡英文說，這8年來政府全力厚植國力、減輕壓力，透過推動前瞻基礎建設、5+2產業創新方案、六大核心戰略產業，提升投資環境、強化經濟體質，也縮小城鄉差距，提高生活品質。

蔡英文指出，GDP從8年前的17.5兆大幅成長到去年的23兆；台股指數從我2016年上任的8231點，到去年封關已經達到17930點，再創新高，甚至超過香港恆生指數。2350萬人口台灣已經是全球第21大經濟體，國家總體競爭力進步到全球第6名。

但蔡英文也提到，疫病、通膨所帶來的物價與房價壓力，確實讓人民的生計與這些經濟數據感到有所距離。所以，政府傾全力將經濟成長果實進行公平正義的社會再分配，減輕大家生活壓力。

蔡英文指出，像過去幾年啟動稅改，提高免稅額扣除額，台灣現在有大概47％國人不用繳綜合所得稅；長照預算從上任時的54億，今年將超過876億；0到6歲國家一起養的政策從2016年的150億預算，今年將超過1100億；也連續8年調漲基本工資，從20008元調漲到今年的27470元，今天正式上路；最低工資法也在今天正式施行。

蔡英文強調，尤其面對疫後全球成長趨緩的減速時代，要把穩定民生、增進平等，持續作為下個階段的目標，繼續壯大台灣、照顧人民。

因此，蔡英文說，今天起每個月托育補助再次調高，公托從5500元增加到7000元，準公托從8500元增加到13000元的補助。就讀私立大專院校的同學們，每一年35000元學雜費補助，會再今年2月新學期上路。居住正義這條路還很漫長，但才英文的20萬戶社宅計畫會在今年底達標，囤房稅2.0也會再今年實施。

蔡英文也要請勞工朋友放心，她卸任前總共會編列超過3000億預算，挹注勞補基金，「政府不會倒勞保就不會倒」。她也跟關心財政紀律的朋友說，蔡英文執政不但讓債務比從32.97%下降到27.17%，8年任期總共還債超過9000億，蔡英文政府會是最會還債的政府，不會債留子孫，留下穩健國家財政讓未來政府更有能力繼續照顧人民。