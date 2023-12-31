賴清德跨年夜去哪兒？　哈佛學妹獻唱「你是我的賴桑」

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選舉倒數13天，適逢跨年夜，民進黨總統候選人賴清德今（31）晚間前往台北市松山區民生公園，為立委候選人謝佩芬拉抬士氣。謝準備「驚喜彩蛋」，高歌3分鐘帶來支持者自創曲「你是我的賴桑」，歌詞嗨唱「賴桑賴桑我愛你，姊姊妹妹都愛你，正港愛台灣是賴桑，賴桑賴桑我愛你」。

▲賴清德11月時也曾與謝佩芬同台造勢。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

賴清德上台致詞時，對台大、哈佛的「學妹」謝佩芬說，掌聲要給未來的新好立委謝佩芬，他參加過這麼多造勢晚會，第一次遇到大家寫歌歡迎他，實在有夠甘心的，要跟大家說謝謝，進場時他深深感受鄉親們的熱情，大家握他的手力量之大，又聽到大家唱這首歌，「我真感動」，他一定不會讓大家失望，一定會為台灣打拚。

賴清德說，今天很難得，是2023年的最後一天，大家提早在這邊跨年，希望大家共同許下一個心願：明年1月13日選對的人，走對的路，讓台灣繼續走入國際，看到更好的未來，可以過更好的日子。

此外，對於昨天剛落幕的電視辯論會，賴清德也說，大家應該很清楚，在3組候選人中，自己應該算最認真的，台灣已經繞過6圈了，現在即將展開第七遍，有的地方已經是第八遍、第九遍了。他表示，認真算起來，這次選舉他走得最累，他也與副總統候選人蕭美琴一起，若能當選，將可在總統蔡英文建立的基礎上，讓台灣穩健前行。

▼賴清德今天晚間出席「除舊佈新！翻轉北松山、中山！」跨年暖場晚會。（圖／競選總部提供，下圖同）