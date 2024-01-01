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跨年「日本紅白1幕」神炸　旅日達人驚掉雞皮疙瘩：太豪華！

記者鄺郁庭／綜合報導

日本人氣天團YOASOBI 31日登上日本 NHK 第 74 回《紅白歌合戰》，在接近尾聲時帶來了破億神曲《IDOL》，不只超強唱功驚人，舞台的華麗程度更令觀眾嗨炸，超多人氣韓團輪番伴舞，連旅日達人林氏璧都驚呼陣容超豪華，「雞皮疙瘩掉一地呀！」

「YOASOBI熱唱IDOL（アイドル）一曲之豪華伴舞。」林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，今年紅白壓軸倒數第三首，YOASOBI第三次出場，不僅有爆紅日本舞蹈女團Avantgardey開場，有受邀出演紅白的偶像、韓團都出現伴舞。

這令林氏璧驚呼，「一開始看到Avantgardey來伴舞就很驚喜了，沒想到全部偶像幾乎都留下來伴舞，完全呼應這首歌名，也帶出這首歌年中時，在短影音上幾乎全部偶像都在跳的風潮，女主持人千年一遇美少女橋本環奈也一起來跳，且和Ano來了個天使與惡魔偶像同台！」最後也打趣笑說，「就差唱演歌的阿姨們沒有下來跳一下惹！」

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林氏璧還在留言處貼出眾偶像共舞的一幕，直呼「雞皮疙瘩掉一地呀！」就有網友也狂點頭，「真的超好看的！」「這首超嗨，好好看」、「超誇張的陣容」、「看到的時候真的差點叫出來，真的是好棒的安排，一堆idol陪他一起跳舞，有種進入真人秀的感覺」、「超浮誇的一段」、「這首伴舞真的威。」資深媒體人黃暐瀚也不禁留言，「太華麗了！」

YOASOBI的《IDOL》為人氣動漫《我推的孩子》主題曲，在YT上點閱已經突破4億大關，紅遍全亞洲。在《紅白歌合戰》中，YOASOBI用心改動編曲，舞台編排的部分，伴舞陣容超豪華，包括Stray Kids、SEVENTEEN、MISAMO、LE SSERAFIM、JO1、NewJeans、櫻坂46、乃木坂46、NiziU等等，主持人橋本環奈也一起熱舞。

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年9月30日，到日本BIC CAMERA，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。該優惠券限免稅結帳時使用，請務必注意相關規定。（圖／BIC CAMERA提供）

▲▼202312活動,Salonia,效期20240331止。（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年3月31日止，購買SALONIA指定美容家電商品，亦可使用此張優惠券，也可與免稅優惠券一起使用。（圖／Bic Camera提供）

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