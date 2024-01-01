2024「連假攻略一次看」　最長爽休12天！但下半年GG了

▲2024休假攻略一次看。（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

迎接2024新生活，距離過年倒數1個多月，屆時能爽放7天連假（2月8日至2月14日），不過2月17日要補班，也是今年唯一一天的補班日。由於去年補班日過多引發民怨，今年中秋與國慶連假直接被砍掉，等於民眾不再被「強迫放假」，想休的人就用特休放假。《ETtoday新聞雲》特地整理2024連假、放假攻略一次看。

2024年僅有「4個連假、1個補班日」，包括元旦3天連假、春節7天連假、兒童清明4天連假，以及端午3天連假，都集中在上半年。而唯一的補班日部分，因除夕前一天2月8日適逢星期四，調整為放假日，因此2月17日要補班。

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至於下半年的中秋節（9月17日，星期二）、雙十節（10月10日，星期四）皆無連假，這次交還給大家自行決定是否使用特休假，請1天就能一口氣連休4天。

跨年元旦連假｜12月30日至1月1日（3天）

春節連假 ｜2月8日至2月14日（共7天），2月17日（星期六）為補班日

兒童清明連假｜4月4日至4月7日（共4天）

端午節連假 ｜6月8日至6月10日（共3天）

▲春節多請3天，可一口氣休12天。（可點圖放大／記者曾筠淇製）

若4個連假嫌太少天的話，大家可以參考「請假攻略」，春節只要多請3天，就可一次爽休12天，快來規劃出遊度假吧。

元旦 ｜請4天休9天，12/30～1/7（請1/2～1/5）

春節 ｜請3天休12天，2/3～2/14（請2/5～2/7）

228紀念日｜請2天休5天：2/24～2/28（請2/26～2/27）

清明連假 ｜請3天休9天：3/30～4/7（請4/1～4/3）

勞動節 ｜請4天休9天：4/27～5/5（請4/29、4/30、5/2、5/3）

端午節 ｜請4天休9天：6/8～6/16（請6/11～6/14）

中秋節 ｜請1天休4天：9/14～9/17（請9/16）

國慶日 ｜請1天休4天：10/10～10/13（請10/11）



▼2024年請假攻略、行事曆。（圖／記者曾筠淇製）