大稻埕碼頭廁所驚見偷拍！變態男跨年夜寶特瓶藏針孔...當場被捕

記者張君豪／台北報導

跨年夜真不平靜！北市大同區大稻埕5號水門凌晨發生一起流動廁所女子遭偷拍案件，所幸在場熱心民眾協助攔阻安裝針孔攝影機的朱姓犯嫌（男、34歲），朱男把針孔攝影機塞到礦泉水瓶的包裝紙內，而且一間流動廁所放了兩個安裝攝影機的水瓶實在太誇張，警方凌晨零時20分接獲報案求助，立刻派員到場逮捕涉案朱男。

▲物流車司機朱男跨年夜在大稻埕碼頭放針孔攝影機偷拍如廁民眾。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

經警方瞭解，被害女子告知曾姓男友（36歲）廁所內疑似有針孔攝影機，同行友人在廁內發現攝影器材，及在旁形跡可疑男子，該男因心虛想跑，遭曾男及熱心民眾控制並報警處理。經警方檢視被查扣2支針孔攝影機內影像，有拍攝到放置攝影機男子影像及其他女子畫面，放置攝影機男子與遭民眾控制男子相符罪證確鑿。

警方調查，涉案人朱男平常擔任物流貨車司機，落網後對安裝針孔偷拍民眾如廁動機不願多談，警訊後將朱男依違反《刑法》319-1「未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像者，處三年以下有期徒刑之妨害性隱私罪逮補，今晨移送士林地檢署並持續偵辦。

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