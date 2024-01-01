高雄2車相撞失控！衝進路旁民宅畫面曝　車頭撞毀4人受傷送醫

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

高雄市阿蓮區蓮山一路，昨（31）日發生一起車禍事故，74歲黃姓男駕駛左轉時，與21歲楊姓女駕駛的自小客車發生碰撞，楊女於碰撞後進一步波及路旁兩戶民宅，幸民宅內僅財損，無人傷亡，2車駕駛及乘客共4人受傷送醫，詳細事故原因仍待調查釐清。

▲高雄阿蓮區蓮山一路車禍波及民宅。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2車的駕駛、乘客共4人受傷送醫。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方指出，2023年12月31日12時41分許，獲報在阿蓮區蓮山一路355號前發生一起交通事故，經了解為黃男駕駛自小客車，行經阿蓮區蓮山一路335號前欲左轉往埤尾路行駛時，與楊女駕駛之自小客車發生碰撞，楊女車輛於碰撞後，進一步波及路旁兩戶民宅，幸民宅內僅財損，無人傷亡。

本案黃男及乘客身體多處擦傷，送高雄市立岡山醫院救治；楊女及乘客身體多處擦傷，送國軍高雄總醫院岡山分院救治，均無生命危險，另雙方駕駛均無酒駕。

警方呼籲，用路人駕駛車輛行經路口應遵守停讓路權規定，於行經閃光號誌路口時，閃光紅燈應停車再開，閃光黃燈應減速慢行，注意左右來車小心通過，保持防禦駕駛觀念，隨時注意道路人、車狀況，行經路口，減速慢行，以策安全。