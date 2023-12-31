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要降溫了！細雨中迎新年「低溫探15度」　元旦追曙光有變數

▲▼跨年元旦迎曙光活動。（圖／觀光署）

▲東北季風南下，各地雲厚偶有飄雨，元旦迎曙光要碰運氣。（示意資料圖／觀光署）

記者李姿慧／台北報導

東北季風來了，今(31日)跨年夜各地有飄細雨機會，低溫探17度，明天元旦迎曙光，北部、宜蘭清晨低溫探15度，各地雲量厚，追曙光要碰運氣，未來一周包括周三、下周日都還有一波降溫。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天跨年夜，傍晚開始中層水氣移入，各地雲量增加，也會有飄雨機會，可能有些地方有低雲，今也是東北季風增強過程，基隆北海岸、東半部迎風面有降雨，中層水氣飄入影響西半部有飄雨，雨量不會太多，台北101偶有飄雨，但屬不攜帶雨具也沒關係的雨勢；類似天氣型態維持到明天元旦清晨，由於各地多雲，元旦迎曙光要碰運氣。

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曾昭誠表示，元旦白天太陽出來過後，水氣稍微減少，降雨以迎風面地區基隆北海岸、東半部為主，西半部有雨但量不多；周二也是類似降雨型態。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼跨年元旦天氣和未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

不過緊接著周三又有一波東北季風增強，降雨範圍以北部、東半部為主；周四仍受東北季風影響，曾昭誠表示，周四降雨範圍減少，剩東半部有雨，周五東北季風減弱，不過東半部仍有降雨。

曾昭誠表示，周六東半部仍有局部短暫雨，不過周六晚間開始，東北季風有南下機會，北部下雨機率提高；東北季風主要影響周日，北部、東半部周日轉有雨天氣。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

溫度方面，曾昭誠說明，今天入夜後氣溫開始下降，跨年午夜北部、宜蘭低溫17到18度；明天元旦和周二清晨最低溫，北部、宜蘭約15度，周二清晨中南部有輻射冷卻效應，低溫也約15到17度；周二白天溫度將快速回升，約有20度以上。

不過周三將再有一波冷空氣影響，曾昭誠指出，周三清晨低溫北部約16度，一整天北部、宜蘭溫度約16到18度，周四清晨低溫接近15度，周五溫度再度回升，下一波降溫將出現在周日。

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