不用等到凌晨！兒童版跨年煙火今晚7時登場　動物園元旦提早開園

▲台北市立兒童新樂園首度舉辦跨年煙火活動。（圖／兒童新樂園提供攝）

記者楊惠琪／台北報導

迎接跨年夜和元旦假期，台北市社教館所都推出應景活動。兒童新樂園首度舉辦跨年活動，今延長營業時間至晚上8時，並首次與紐西蘭同步舉辦跨年煙火秀，今晚7時同步施放「兒童版」跨年煙火。台北市立動物園為慶祝建園110周年，明天元旦也首度提前在8時開園，並在園內藏了110顆彩蛋，邀請民眾一起找「園蛋」。

紐西蘭是全球第一個跨年施放煙火的國家，將於台灣時間今晚7時在當地最知名地標「天空塔」（Sky Tower）施放跨年煙火，兒童新樂園首度舉辦跨年煙火秀，將於園區天空步道同步施放煙火慶祝，且在一樓並設置大型電視螢幕，連線轉播天空塔煙火畫面，讓現場遊客同時觀賞國際級煙火秀，讓兒童不用熬夜就可以欣賞到跨年煙火。

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配合跨年煙火活動，兒童新樂園也宣布，今晚延長營業時間至晚上8時，現場還有爵士音樂嘉年華活動暖場。園方提醒，煙火施放前60分鐘，園區1樓設施將配合管制陸續停止運轉，待煙火施放完畢後，遊樂設施及管制區將重新開放；此外，基於安全考量，煙火施放期間，將視園區人潮實施園內外管制作業，遊客可留意兒童新樂園網頁及「台北捷運Go」App 訊息並配合管制。

台北市立動物園園長諶亦聰表示，明天是元旦也是動物園建園110周年的日子，將提前在8時開園，園區賣店提供早鳥遊客們1100張商品兌換券或折價券優惠，邀請早起的遊客和動物共進早餐；園內還設計110個「園蛋」藏在動物們的活動場前，只要在園區找到5個顏色共11種動物彩蛋卡片照，上傳個人臉書FB或IG上並標註「#動物園110生日快樂」或「2024年動物節日」在遊客服務中心出示手機畫面，即可兌換小禮物ㄧ份（每日限量300份）。





▲台北市立動物園慶祝建園110年，元旦提早1小時開園。（圖／台北市立動物園提供）