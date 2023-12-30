衛視中文台倒數2天停播！PTT狂點名「1節目」超懷念：童年回憶

▲迪士尼旗下多家頻道將退出台灣。（圖／記者許力方攝）



記者施怡妏／綜合報導

迪士尼集團旗下11頻道今年底退出台灣，包括衛視中文台、衛視電影台、星衛娛樂台及國家地理頻道也將停播，今年剩下2天，就有網友拋問「你最懷念哪個節目？」自己最喜歡的就是烏龍派出所，以前放學回家都會打開電視觀看，此外，還有瘋神無雙、爆桿賓果王等等節目，貼文掀起熱論。

原PO在PTT發文，「衛視中文台剩最後兩天，你最懷念哪個節目？」以前放學回家，都會打開衛視中文台觀看，最常看的是烏龍派出所、海賊王、七龍珠，「我最喜歡的烏龍派出所就要掰掰了」；另外，還有楊帆跟陳純甄主持的《爆桿賓果王》，另外還有每次看都會笑翻的《瘋神無雙》，好奇大家最懷念的節目是什麼。

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貼文一出，許多網友點名「烏龍派出所」，「烏龍派出所，以前邊吃晚餐邊看」、「早期的卡通，那真是美好的年代」、「很少看這台，印象就烏龍派出所、海賊王」、「我的烏龍派出所要掰掰了」、「以前放學回家都會打開衛視中文台，從5點看到7點」、「高中每天傍晚下課配晚餐的回憶」、「烏龍派出所我花兩年完成2刷」。

另外也有網友指出，「瘋神無雙，馬力歐真的太好笑了，名副其實瘋神之光」、「還有日劇黃金時代，都是衛視中文台播的」、「以前在老家看卡通都選這台耶」、「國家地理頻道也要沒了」、「爆桿賓果王我還上過，贏了快7萬元」、「今天剛好看到棋靈王完結篇，童年掰」、「娛樂金魚眼，還有早期許多日劇」。

▲烏龍派出所是許多人的童年回憶。（圖／翻攝自PTT）



Disney+串流平台2021年在台上線，2023年6月傳出旗下多家頻道（衛視中文台、衛視電影台、星衛娛樂台、國家地理頻道等）將於年底前退出台灣市場，分兩波停播11個頻道，第一波10月1日停播3個（Baby TV、國家地理高畫質野生頻道、國家地理國際頻道），第二波於明年1月1日停8個（Star Movies HD、 國家地理頻道、STAR Movies Gold、 STAR World 、星衛HD電影台、 星衛娛樂台、衛視中文台、 衛視電影台），原有頻道部分節目，未來將轉至串流平台Disney+播出。