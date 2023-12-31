重現旗海！侯友宜彰化大造勢逾2萬人湧入　再批中央卡太多預算

▲侯友宜站台謝衣鳳造勢，退黨的彰化縣議長謝典林也現身輔選，但被發現身上並無穿著侯友宜的競選背心。（圖／記者許權毅攝）



記者唐詠絮、許權毅、游瓊華／彰化報導

2023最後一天，國民黨總統候選人侯友宜瞄準彰化旋風式掃街，也替4位候選人站台。最後一場來到尋求連任的立委謝衣鳳造勢大會輔選，現場湧入超過2萬名支持者。先前被視為挺郭派、退出國民黨的彰化縣議長謝典林，今天也現身為侯友宜以及姊姊謝衣鳳站台，但卻被發現，整個台上僅謝典林穿著謝衣鳳的競選背心，未穿著侯友宜的競選背心，引起議論。

▲謝衣鳳造勢大會湧入超過2萬選民，群眾情緒激昂。（圖／記者許權毅攝，下同）



侯友宜下午先到社頭參加候選人鄭俊雄的造勢活動，緊接著趕往溪湖參加謝衣鳳造勢大會。謝衣鳳造勢場面盛大，包括國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美以及彰化縣議長謝典林都現身站台輔選，現場超過2萬選民持國旗高喊「給我一個立委謝衣鳳、給我一個總統侯友宜」。侯友宜接近4點壓軸登場，現場群眾情緒沸騰。

侯友宜說，這段時間已經到彰化6、7次，走過每個鄉鎮，鄉下越窮，年輕人不回來，讓彰化的農業、經濟有很多困難，謝衣鳳為彰化再怎麼拚，中央都不給預算。如果他當選總統、謝衣鳳連任立委，兩人合作發揮商業奇蹟，讓小孩可以留在彰化，更喊出如果他當選，彰化除了少部分排富、老人健保都不用錢。

▲侯友宜稍早前往社頭為立委候選人鄭俊雄站台輔選。（圖／記者許權毅攝）



稍早侯友宜站台鄭俊雄時也痛批民進黨執政貪污腐敗叢生，新潮流弊端頻傳，近年詐騙猖獗，疫情嚴重時，許多民眾喪失寶貴性命，但自己總是到第一線，跟大家站在一起，解決大家的問題。侯友宜認為，彰化是全台灣最大縣，補助卻這麼少，台中捷運延伸到彰化，可以帶來地方發展，但中央卡住太多彰化建設。