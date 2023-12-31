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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲批賴清德沒道德勇氣　酸綠為林智堅與台大對打「實在了不起」

▲▼柯文哲出席台灣民眾黨 《歲末年終記者會》 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席台灣民眾黨「歲末年終記者會」 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／新北報導

民眾黨總統候選人柯文哲30日質疑民進黨總統候選人賴清德對「台大卡管案」立場，賴稱管中閔能當校長，是他擔任行政院長任內核定，但管發文批評政治干涉台大校長遴選，且當年閣揆就是賴。對此，柯文哲下午再嗆賴清德，「卡管案」是政治將手伸入校園，隨後再提起林智堅論文抄襲案，批評民進黨為此案跟台大對打，「實在了不起」。

柯文哲31日下午3時於新莊競總舉辦「歲末年終」記者會，針對昨在辯論會中談到「台大卡管案」，賴稱管在他當閣揆時擔任校長，但管反擊自己被卡時，閣揆也是賴清德？柯文哲表示，其實自己昨天沒特別去問賴清德當時的職位，只問說「作為台大的校友怎麼看待這件事情？」這才是重大題目，因為自己也是台大教授，覺得到底台大發生什麼事？「卡管案」明顯是政治將手伸到大學中。

柯文哲也提及前新竹市長林智堅的論文抄襲案，直言「我最不高興的是『只有他嗎？』整個國發所裡面，陳明通的學生一大堆都是。」但當時陳明通仍繼續當國安局長，「我覺得這國家到底是在做啥？怎麼會繼續幹？」然後鄭文燦裝若無其事，繼續當行政院副院長，且2022年民進黨選縣市長時，還被立委高嘉瑜講「一屍五命」。

柯文哲質疑，「怎麼會為了一個論文抄襲案，整個民進黨要跟台大對打？天啊，這發生什麼事？北洋軍閥都不敢去動北京大學，這民進黨實在了不起！」

柯文哲說，其實昨天他問這個題目，也沒要求賴清德講什麼，賴只要說「我錯了」就好，「但其實我要罵他的是『你沒有道德勇氣』，他（賴清德）現在選戰的策略就是『民進黨幹的都跟我無關』。」但倘若賴都裝作沒這件事，又說以後當總統會處理，「你已經證明，第一，你這個人會一再說謊、沒誠信；第二，你這個人沒道德勇氣。」

柯文哲批評，高端疫苗的事情，如果是一般老百姓就算了，但賴清德還是念過醫學系的人，連中研院院士陳培哲都看不下去了，「陳培哲還是深綠的，我保證他綠的一塌糊塗⋯好啦、好啦不要再罵了。」

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