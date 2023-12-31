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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

認昨情緒失控　柯文哲反問綠「怎懷疑我拖時間」：呱啦呱啦都講不完了

▲▼柯文哲出席台灣民眾黨 《歲末年終記者會》 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席台灣民眾黨 《歲末年終記者會》 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／新北報導

民眾黨總統候選人柯文哲30日於辯論會中，談及新竹農用土地爭議一度哽咽，卻被前立委陳柏惟酸說，柯若遇到不能回答題目，就用清痰跳過。柯文哲31日直言，自己昨天辯論若有不好的地方，就是情緒失控，並透露與高齡92歲的柯爸柯承發互動，直言自己一霎那間太多情緒，但「你們怎麼會懷疑柯文哲需要拖時間？呱啦呱啦呱啦都講不完了。」

柯文哲31日下午3時於新莊競總舉辦「歲末年終」記者會，開放媒體提問到飽。針對昨在辯論會一度咳嗽清喉嚨，被前立委陳柏惟、台南市長黃偉哲酸是為了拖時間？柯文哲表示，昨天那個辯論會，如果唯一有不好的地方，就是在那情緒失控。

柯文哲指出，2008年柯爸柯承發用他的名字去買新竹該地，柯承發一生最大的期望，就是等他回到台大新竹分院當院長，所以家裡什麼都要準備好，其實該塊農地也不能蓋醫院，而是類似要休閒的地方，什麼都準備好了，但是人生境遇下，莫名其妙就當了台北市長，現在選總統。

話鋒一轉，柯文哲突然提及柯承發的身體狀況，坦言自己在這1、2年發現一個問題，就是自己打電話給柯承發時，柯承發已經因為重聽而無法接電話，「我每次打電話過去，他只要一聽到是我的聲音，就叫我媽媽（何瑞英）接，因為他聽不到。」

柯文哲說，柯承發今年92歲，過完年就93歲了，妹妹柯美蘭選舉期間，柯承發還騎腳踏車出去，「還好我已經把他的車子送給別人了，不然他還在開車就嚇死我，93歲還開車⋯」

柯文哲稱，但自己把柯承發的車子沒收後，柯承發改騎腳踏車，「我現在更害怕了，92歲摔下來就出問題了，但是我也沒辦法⋯腳在他身上，人又不在旁邊，打電話給他，他也沒辦法接，叫他不要幹什麼也不會聽我的話，我也不曉得怎麼辦⋯所以這個常常是這樣，一霎那之間太多種情緒，所以有點情緒失控。」

媒體追問，怎麼看民進黨攻擊哽咽是「技術性拖時間」？柯文哲先是嘆了一口氣後表示，自己平常都嫌棄自己話太多，「你們怎麼會懷疑柯文哲需要拖時間？呱啦呱啦呱啦都講不完了，我哪裡需要拖時間？我都嫌我太愛講話了。」

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