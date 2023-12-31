謝龍介強力推薦　姚正玉認真有骨力拼正義

▲列入國民黨不分區立委謝龍介，12月31日向北區和安南區的鄉親推薦懇託支持登記第1號的立委候選人姚正玉。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

列入國民黨不分區立委「龍介仙」謝龍介，12月31日向北區和安南區的鄉親推薦懇託支持登記第1號的立委候選人姚正玉，謝龍介表示，姚正玉是很有正義感、認真骨力的媒體人，盼大家惜花連盆、侯友宜1票、姚正玉1票，讓姚正玉有機會為府發展做伙打拼。

在全國各地奔波助選的謝龍介，以影片向台南鄉親推薦姚正玉，他表示，姚正玉在媒體界工作20多年，對市政國政非常了解，且非常有正義感、認真骨力，希望大家疼惜，惜花連盆、疼子連孫，1月13日大選，侯友宜1票、姚正玉1票，讓姚正玉有機會為府城發展打拼，讓姚正玉進入國會為台南未來做更好規劃、為台南建設做更好的爭取。

姚正玉表示，跑台南黨政新聞時，謝龍介是國民黨里長，後來當選議員並為國民黨征戰多次，如今謝龍介已是國民黨在台南最高名知度且具全國指標性的政治人物，2024年可望以不分區立委進入國會，謝龍介的表現備受肯定和矚目，她也與有榮焉，她感謝謝龍介一路的支持鼓勵，將以「龍介仙」為標竿，期待一起為台南鄉親打拼。

姚正玉也預告元旦上午10時起在小北夜市場地舉辦的「正義迎新、元旦有好康」親子歡樂營，邀請大人與親子同樂，現場有氣墊城堡，也有鄉親提供的流體熊的創意DIY、和香噴噴雞蛋糕、棉花等古早味點心，總部也準備了麥茶招待鄉親，大家一起甜甜過好年，一起迎接嶄新的2024！