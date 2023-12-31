迎接2024！法國香榭麗舍大道吸150萬人狂歡　東京澀谷取消倒數

▲2023年12月30日，法國一輛警車停在凱旋門前面。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

世界各國迎接新年2024年到來的跨年慶祝活動準備登場，法國香榭麗舍大道（Champs-Elysees）預計吸引150多萬人狂歡人潮，法國國內情報局宣布將在全境部署9萬名警力維安，其中6000人會鎮守在巴黎。另外，日本東京澀谷則是連續第4年取消跨年倒數活動，避免人群聚集。

綜合美聯社、NHK報導，法國今年的跨年慶祝主題圍繞2024年巴黎奧運，凱旋門前方設置DJ舞台，屆時將有煙火與投影等活動。

不過法國國內情報局局長博森（Céline Berthon）29日表示，由於跨年期間恐怖攻擊風險非常高，其中一大原因為以色列與巴勒斯坦的當前情勢，將在全國範圍部署9萬名警力，其中6000人會在巴黎值勤，另外也會首度使用無人機進行維安工作。

▲澀谷連續第4年不舉辦跨年倒數活動。圖為日本東京澀谷十字路口。（圖／CFP）

另一方面，日本東京澀谷已經決定連續第4年不在主要火車站附近舉辦跨年倒數慶祝活動，依據規定，自跨年夜（12月31日）晚間6時起至元旦（1月1日）清晨5時將執行限酒令，民眾禁止在路上飲酒，且超商與其他零售業者被要求在這段期間禁止販賣酒精飲品。

其實澀谷2019年之前都會舉辦跨年慶祝活動，但因爆發新冠疫情，於2020年首度取消跨年活動。時隔4年至今，當地官員擔憂，戶外活動可能會吸引大批人潮群聚，加上今年造訪日本的海外觀光客回流等影響，預想跨年夜可能發生糾紛或事故，因此取消舉辦倒數活動。

不過雖然跨年倒數的活動取消，日本當局仍會在跨年夜部署安全人員進行管控，預計還是會有許多民眾聚集在車站前知名的十字路口。