上海運6000輛特斯拉！「有多隻臭蟲」澳洲政府拒收　全部退回去

▲特斯拉上海工廠。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

特斯拉（TESLA）為目前全球電動汽車最大品牌，汽車媒體人「Andy老爹」透露，近來有一艘載著超過6000輛特斯拉新車的貨輪，從上海出發抵達澳洲，檢查後發現有多隻臭蟲，可能會對澳洲的植物、環境造成危害，因此澳洲政府下令拒收，整艘船只能回上海，而朋友在三個月前下訂的新車也在那艘船上。

汽車媒體人「Andy老爹」發文，根據外媒《Drive》報導，有輛載著超過6000輛特斯拉的貨輪，從上海出發抵達澳洲，因澳洲政府相當嚴格，所有的車輛下船都會進行檢查，包含有害或是有毒的生物的檢查。

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經過一番檢查後，發現有多隻臭蟲跟著新車一起上船，飄洋過海到了澳洲。澳洲政府認為，這些臭蟲可能會對澳洲的植物，環境，農作物，人體健康等等造成重大威脅，因此澳洲政府下令拒收，而且要求所有新車立刻上船，整艘船打包回上海。「Andy老爹」也透露，澳洲朋友三個月前下訂的白色特斯拉也在這艘船上面。

貼文曝光，掀起網友討論，「一個不小心，可能會是澳洲的生態浩劫」、「果然做事嚴謹」、「還好沒下令銷毀6000車輛」、「澳洲很注重大自然」、「這樣才是對的做法」、「生態維護真的很重要，不能忽視外來物種破壞原有生態鏈的可怕」、「確實澳洲對這類動植物等非常嚴格，有一點失誤很可能造成無法想像的損失」。也有網友指出，「希望台灣也比照辦理，保護環境寶島生態」。

本文獲得「Andy老爹」授權提供轉載。