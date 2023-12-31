趙少康嗆王義川「算什麼東西？」　要媒體只能拿賴、柯議題問他

▲趙少康今日上午陪同國民黨立委候選人張智倫車隊掃街。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨不分區立委候選人王義川日前表示，眾所周知台灣是主權獨立的國家，但趙少康絕對說台灣只是中國的一省，所以為了台灣，一定要投給民進黨的賴清德、蕭美琴。趙少康今（31）日回應，台灣是中華民國的一部分，中華民國是主權獨立的國家，這樣夠清楚吧！記者追問時更直接打斷，「怎麼又是王義川，老是拿他來問我，我不想答他的話，王義川算什麼東西咧？」

王義川認為，就是因為國民黨總統候選人侯友宜的水準不夠，才會找趙少康來當副手；他也指出，眾所周知台灣是主權獨立的國家，但趙少康絕對說台灣只是中國的一省。

趙少康今日上午陪同國民黨立委候選人張智倫車隊掃街，會前受訪時對此回應，台灣是中華民國的一部分，中華民國是主權獨立的國家，這樣夠清楚吧！趙並強調，「亂講！他（王義川）根本亂栽贓！」，「我什麼時候講過台灣是中國的一部分？這個中國，是中華民國！台灣是是中華民國的一部分！」

記者欲追問時，卻被趙少康打斷，「怎麼又是王義川，老是拿他來問我，我不想答他的話，王義川算什麼東西咧？他是誰咧，怎麼老是拿王義川，拿賴清德、柯文哲的話來問我還可以，拿王這個對我是大的羞辱啦！」