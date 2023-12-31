被攻農地柯文哲哽咽　賴清德：若開業為何買農地非建地？

▲民進黨總統候選人賴清德續打對手土地爭議。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德昨（30）在電視辯論會中遭遇藍白夾攻，外界關心國民黨總統候選人侯友宜是否設定「打賴不打柯」操作棄保，對此，賴清德今（31）表示，柯何嘗不是火力全開攻擊自己呢？侯柯兩人聯手攻擊，呼籲大家集中選票支持自己；賴亦提出4個問題，質疑若柯爸媽購地幫柯開業，為什麼買農地非建地？為什麼合夥（購地）？

賴清德今天上午前往桃園市平鎮鎮安宮，陪同立委候選人劉仁照參香祈福。媒體會前連訪時詢問，昨天侯友宜在辯論會中全力攻擊賴清德，似乎定調成「打賴不打柯」，這是在操作所謂的棄保嗎？這次選戰有可能產生棄保的現象嗎？

對此，賴清德回應時並未談及棄保議題，他說，昨天火力全開攻擊的自己的不僅僅是自己，「柯文哲主席何嘗不是呢？」所以他要呼籲全國父老鄉親，他是唯一在辯論會論述國家願景藍圖的候選人，「他們兩個聯手攻擊我，請大家也集中選票來支持我」。

此外，針對外界指出柯文哲疑似「遇到問題就清痰」，賴清德也談及，昨天在辯論會上比較可惜的是，兩位對手對於自己提出的問題都實問虛答，包括「中華民國和中華人民共和國有沒有互相隸屬」、「要消滅中華民國的是共產黨還是民進黨」，且他詢問侯友宜家族在新莊購地，侯沒有回答，問柯文哲家族土地問題，柯也沒有回答。

賴清德直言，很清楚嘛，如果柯文哲家族這塊土地是15年前柯爸媽幫忙購得的，已經經過15年、9次財產申報，怎麼可能說真不知道？如果這塊土地真的是買來要幫柯開業用的，為什麼是買農地，而不是買建地？且若柯是要回去開業，為什麼是合夥（購地）？如果只是要買農地，為何又把它闢建為停車場？社會質疑的這些問題，柯通通沒有回答。