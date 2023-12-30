波蘭指控：俄羅斯飛彈入侵領空3分鐘　召見俄外交官「要求解釋」

▲ 波蘭總參謀長庫庫拉。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯29日對烏克蘭發動最大規模空襲，據稱動用多達158種武器，已知造成31人死亡。波蘭軍方指控，其中一枚導彈清晨入侵該國領空近3分鐘，外交次長已經召見俄羅斯外交官，要求提出解釋。

綜合CNN及《路透》，波蘭武裝部隊總參謀部發文指出，「29日上午7時12分，波蘭領空遭一項從烏克蘭邊境方向而來的物體入侵，不到3分鐘後離開波蘭領土。我們認為這是一枚俄羅斯導彈，過程中導彈軌跡被波蘭及盟國雷達系統追蹤，防空系統處於警戒狀態。」

總參謀長庫庫拉（Wiesław Kukuła）說明，波蘭的雷達系統和盟軍都偵測到這枚導彈，可以證實波蘭領空遭到侵犯。

波蘭外交部隨後聲明表示，「不明飛行物」進入波蘭領空後，外交次長巴托舍夫斯基（Władysław Teofil Bartoszewski）召見俄羅斯駐華沙臨時代辦奧爾達什（Andrei Ordash），要求俄方提出解釋。

但俄國官媒《俄新社》援引奧爾達什說法報導，波蘭未提出任何領空被侵犯的證據，他收到的紙條上僅有「毫無根據的指控」，波蘭也拒絕提供證明導彈是俄國製造的證據，強調俄方在沒有確鑿證據以前，不會就此事件做出解釋。

北約（NATO）祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則發文表示，他已就「飛彈事件」和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）談話，「在確認事實以前，我們將繼續保持聯絡。北約仍保持警戒。」