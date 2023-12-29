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社會 社會焦點 保障人權

叫傳播妹狂歡卻不給錢！賴皮男欠6萬跳樓躲債　4F墜落險沒命

▲▼北市警局長率隊到中山區酒店臨檢，數十位佳麗排隊受檢。（圖／記者邱中岳攝）

▲陳男找傳播妹狂歡不給錢遭追債，從4樓頂逃跑時失足墜樓險沒命。示意圖非本文當事人。（圖／記者邱中岳攝）

記者劉人豪／高雄報導

高雄一名陳姓男子找傳播妹狂歡卻賴皮不給錢，欠了經紀公司6萬2500元，經紀公司找蔡姓男子幫忙討債，蔡男與同夥共5人找上門嗆「你不要被我抓到，不然會死得很難看」，陳男心生畏懼從4樓頂樓逃跑，跳到鄰樓時失足摔落地面，全身多處骨折送醫撿回一命，高雄地院依無故侵入他人住宅、恐嚇危害安全等罪，判蔡男5人有期徒刑4至8月不等。

判決指出，陳男找傳播妹卻欠了6萬2500元不給，經紀公司找蔡男幫忙討債，沒想到陳男改叫其他經紀公司的傳播妹，但另家經紀公司的人跟蔡男熟識，將此狀況告訴蔡男，蔡男知道後，找了同夥直接找上門，看到陳男後對其噴灑辣椒水並壓制，陳男掙脫並奔逃至4樓頂樓，蔡男等人追上後嗆：「你不要被我抓到，不然會死得很難看」、「我跟你好好講你不願意講，被我抓到你就知道了」、「你不下來，我就會上去」，陳男心生畏懼從頂樓跳向鄰棟頂樓逃跑，卻失足摔落地面，導致全身多處骨折，傷勢嚴重送醫搶救才撿回一命。

蔡男等5人否認有何傷害之犯行，均辯稱是陳男自己要逃跑，所受傷勢與他們無關。法院認為，陳男傷勢，係因其跳樓逃跑時失足掉落所造成，無法證明與蔡男等人噴灑辣椒水、徒手拉扯之行為有關，因此傷害罪部分判無罪。

法院審酌，蔡男等人以暴力方式討債，前往陳男住處侵入住宅及恐嚇犯行，依無故侵入他人住宅、恐嚇危害安全等罪，判蔡男等5人有期徒刑4至8月不等，可易科罰金，可上訴。

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