快訊／辯論會稱「中華民國是否帶來災難」　賴清德承認口誤

▲民進黨總統候選人賴清德出席電視辯論會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（30）在電視辯論會中，疑似口誤稱「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」當場被民眾黨總統候選人柯文哲批評，對此，賴於會後記者會承認口誤，反批柯知道自己口誤，卻攻擊這點，非常不應該，亦再度批評國民黨總統候選人侯友宜接受九二共識，如何用《中華民國憲法》守護中華民國？

賴清德今天下午在辯論會中，被媒體詢問，是否認同《中華民國憲法》，以及是否認同兩岸就是在中華民國底下的「一國兩制」？他強調，要尊重、採用《憲法》，同時暗批侯友宜日前「憲法護國神山」論，「我們今天在國內，把中華民國（指《憲法》）當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」

不過，由於漏講了「憲法」兩字，引發媒體關注，對此，賴清德在會後記者會說明，「我的確是口誤啦」，他把「中華民國憲法」講成「中華民國」，柯文哲也知道自己口誤，可是柯在記者會上面又來攻擊這一點，非常不應該。

賴清德說，他在辯論會中，也有聽到柯文哲口誤，柯說「窮人要繳更多的稅」，但自己不會利用柯文哲的口誤來攻擊。

賴清德表示，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，他擔任總統的使命，就是守護台灣，也守護中華民國，他的方法是，根據之前發表的和平四大支柱行動方案，強化國防、經濟、民主陣營的合作，同時在對等尊嚴之下，也願意與中國交流合作，促進兩岸人民的福祉和印太和平。

賴清德批評，反觀侯友宜接受了九二共識，九二共識又已經經過中國國家主席習近平強調，就是「一個中國原則、一國兩制」，這種狀況下，如何用《中華民國憲法》守護中華民國？如何用九二共識守護中華民國呢？這個是他整篇的論述，但在辯論期間因為時間緊迫，難免會少講兩個字，「這個是口誤」。